美国科技股周二反弹，苹果市值已重回8000亿美元

6月5日消息，据国外媒体报道，周一普跌的美国科技股在周二反弹，主要科技股均有上涨，苹果公司的市值也已重回8000亿美元。

周二美国股市收盘时，三大股指普涨，道琼斯工业平均指数报收于25332.18点，较前一交易日上涨512.4点，涨幅为2.06%；标普500指数报收于2803.27点，上涨2.14%；纳斯达克综合指数报收于7527.12点，上涨194.1点，涨幅为2.65%。

纳斯达克科技股云集，苹果、谷歌等一众科技巨头均在纳斯达克挂牌交易，纳斯达克指数也是反映美国科技股行情变化的一项重要指标，纳斯达克综合指数在周一曾下跌120.13点。

纳斯达克综合指数周二反弹，也就意味着的众多的科技股在周二也有反弹，苹果等主要的美国科技股在周二也确实如此。

周二美国股市收盘时，包括苹果、亚马逊在内的美国五大科技巨头的股价均有上涨，其中苹果179.64美元的收盘价，较前一交易日的收盘价是上涨了6.34美元，涨幅为3.66%；亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软和Facebook的涨幅分别为2.18%、1.52%、2.77%和2.04%，除了Alphabet，另外4家股价的涨幅均超过了2%。

而在周一，这五大科技巨头股价是均有下跌，其中社交媒体巨头Facebook的跌幅高达7.51%，亚马逊和Alphabet分别下跌4.64%和6.12%，微软跌幅为3.1%，苹果的收盘价较前一交易日也下跌了1.01%，五家公司的市值共蒸发了1631.91亿美元。

值得注意的，在股价反弹之后，市值也有增加，按周二收盘时的价格计算，苹果公司的市值为8265.37亿美元，较前一交易日上涨291.71亿美元，已重回8000亿美元。