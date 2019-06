两次拒绝苹果收购，Leap Motion为什么还是把自己卖了

Leap Motion以3000万美元的价格卖给了英国公司UltraHaptics,这条不算重磅的新闻,最近牵动了不少人的目光。

华尔街日报5月30日最先报道了这一消息,报道称UltraHaptics将获得Leap Motion的专利并聘用大部分员工,创始人之一的大卫·霍尔兹(David Holz)将继续带领公司发展,但另一位创始人迈克尔·巴克瓦尔德(Michael Buckwald)则会离开公司。

对很多读者来说,Leap Motion曾是一个充满想象力的神奇公司,这家从2010年开始探索虚拟现实交互的传奇公司曾改变了很多人对虚拟现实技术的想象,他们设计的产品Leap Motion控制器无论理念还是产品都具有很强的极客气质。

但让人好奇的是,作为巅峰时曾估值达到3.06亿美元的公司,Leap Motion为何最终会走到这样一个结局?又为何两次拒绝了巨头苹果的收购?这家公司颇具传奇的故事对VR、AR行业有哪些影响?

曾让电影场景成真

Leap Motion成立于2010年,彼时VR、AR行业还未开始火热,曾在NASA任职的工程师大卫·霍尔兹找来连续创业者迈克尔·巴克瓦尔德共同成立了这家公司,他们研究的方向是计算机视觉和手势算法,并且尝试发明一种硬件,可以将手部动作投射在虚拟空间。

两年后,产品诞生了,这个看起来像U盘一般大小的盒子被命名为Leap Motion控制器。尽管看似毫不起眼,但一经展示便立即吸引了几乎所有人的关注,因为大家第一次感受到,像《少数派报告》中出现的那中隔空手势操作是可行的,我们也曾第一时间进行过体验。

从专业角度来说,这个控制器内装有多种传感设备,能追踪到小到0.01毫米的动作,拥有150度的视角,当你把手放在它正上方,便可以跟踪十指动作,并借助计算机视觉技术,让你的手部动作投射在虚拟空间中。

但其实任何不懂技术的人也能看明白它的神奇之处,就像鼠标控制电脑界面那样,投影到虚拟世界的手也能控制虚拟界面,这让很多人对它充满想象。

比如医疗行业能否通过这项技术远程控制机械臂完成外科手术?或者教育领域教师能在课堂直接用它进行互动教学?甚至聋哑人能否借助它进行手势翻译?而80美元的价格甚至让人觉得,它可能会革了鼠标的命。

▲大卫·霍尔兹现场演示结合VR设备之后的Leap Motion

这些憧憬伴随产品的生产让Leap Motion一炮而红,2013年经过B轮融资之后,Leap Motion达到巅峰状态,当时投资方为Leap Motion估值3.06亿美元,这个数字让公司看上去颇有独角兽的潜力,但此后,事情并没有往好的方向继续发展。

Leap Motion控制器发布之后,产品销量不达预期,公司只好继续探索其它道路,之后尝试的AR技术开源平台“北极星”以及新的AR设备也都处在试验阶段未能量产和商业化。很多人以为会有广阔前景的Leap Motion不但没有找到合适的机会,也没有完成投资者指定的目标,因此资金遇到困难,这为苹果的收购埋下了伏笔。

从苹果垂青到不欢而散

我们曾在去年和大家介绍过Leap Motion 和苹果之间的纠葛。

据Business Insider报道,苹果和Leap Motion最早接触是在2013年,彼时苹果的AR项目还在初期,因此希望收购Leap Motion这样的公司,并把团队和项目整合到未来自己的产品项目中。

看起来很不错,但理念的差异让苹果吃了闭门羹。苹果并不关心Leap Motio开发的Leap Motion控制器等产品,这意味着收购等同于很多产品就此消失,对于当时处于估值风口的Leap Motion来说,这不算是最好的选择,所以第一次收购没有结果,直到2018年春天的第二次收购提议。

和2013年如日中天的巅峰时期相比,2018年Leap Motion已经没有那么火热,但技术实力依然很强,相继推出了自己的AR头显开源平台“北极星”和原型机。接到苹果再次邀约之后,双方开始了谈判,但在交易进展到尾声阶段时,收购再一次叫停,从此不欢而散。

为何会这样?

从外媒报道来看,带领Leap Motion前进的大卫·霍尔茨依然希望自身产品能继续创新,但加入苹果就意味着之前的一切努力告一段落。更进一步的,也和Leap Motion在产品上一贯保持的开源姿态不符,霍尔兹认为苹果已经失去了创造力,甚至直接表态“我永远不会为那些家伙工作,他们是魔鬼。”

但更重要的或许是价格。和巅峰时估值3.06亿美元相比,苹果计划收购Leap Motion的价格只有3000万-5000万美金,还不到当年的十分之一。这家公司在VR、AR领域拥有100多项专利和应用,对这样的价格自然不太满意。

价格与理念的双重矛盾,成了两家公司不欢而散的根源。对财大气粗的苹果来说,收购失败或许不算什么,但对于处在产品销量不佳,又没有更多盈利手段的Leap Motion来说,这样做的结果就是加剧了公司的危机,这或许是低价卖身UltraHaptics的原因。

虽被打败但仍未失败

从创业开始到今天,九年时间的坚持换来一张并不理想的支票,显然不及Leap Motion的预期。和当初高达3亿美金的估值相比,如今3000万美元的售价如从天堂坠入凡间,Leap Motion的结果是一场失败。

但在经历了从VR行业起步到火爆再到如今降温,这家公司十年间的探索对行业有着重要意义,无论VR还是AR,其在交互探索上的许多宝贵经验也都在为未来而沉淀。

Leap Motion发言人曾说“很多科技巨头都有收购Leap Motion的念头,因为意识到了我们团队的价值,以及我们的技术和研究对未来计算的关键作用。”看看如今Google、苹果、微软在AR领域的尝试探索,Leap Motion未来依然有机会发光发热

▲UltraHaptics已经使用上Leap Motion 技术

从这个角度来看,拒绝苹果并卖身UltraHaptics更像是一次新的开始。因为实际上,作为收购方的UltraHaptics算得上是Leap Motion的同行,这家公司同样在虚拟现实领域有很深的研究,他们尝试利用超声波来实现虚拟交互技术,并且在其产品页面,实际上已经使用了Leap Motion的相关技术。

走到今天这一步,Leap Motion加入UltraHaptics阵营或许是一个正确方向,毕竟这样有机会让Leap Motion控制器这一工具找到更多使用场景,也符合霍尔兹的理念,毕竟这也是拯救公司的唯一方法。而这不算是一次失败,就像他曾经说的“在未来现实这个词将和现在对我们的含义不同,而人类的体验将大幅度扩展(Reality in the future will mean something different than it does to us now, and the human experience is going to vastly expand)。”

Leap Motion只是被打败,但还没有失败,研究虚拟现实技术依然充满潜力。