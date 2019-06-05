药不能停，小米有品上线智能产品HiPee智能药盒

生病了要吃药，这种常识人人都知道，但不一定会记得。特别对于工作忙碌的人而言，定时吃饭都未必能做到，更别说定时吃药了，所以这时候身边就得有个提醒你按时吃药的“小伙伴”。近日，爱活网收到了来自小米有品众筹上线的一款新的智能产品——HiPee智能药盒。

随着现在处于亚健康状态的人越来越多，长期服用药品或者保健品成了很多人的一种生活习惯和方式。但不管是药品还是保健品种类繁多，服用方法多变，要如何服对药、服好药、不忘服药以及不误服，HiPee智能药盒或许可以帮我们解决。

传承了米家有品的一贯设计风格，HiPee智能药盒外观设计简洁，仅巴掌大小，方便随身携带，通过一粒纽扣电池来续航。药盒尺寸长为13cm，宽4.5cm，高3cm，最大容量可达80粒胶囊。盒身分4个独立仓，并各有独立内盖以避光防潮，同时也避免各药品/保健品之间的互相作用。

由于药品/保健品都是入口的东西，因此我们肯定不会希望装药品的容器会对人体造成不安全因素，而HiPee智能药盒采用了FDA认证的食品级可降解材料，安全有保障。

在使用方面，既然是智能药盒，就肯定和智能手机分不开。HiPee智能药盒利用蓝牙连接iOS和安卓系统，通过微信扫描盒身底部的二维码可直接连接，在进入HiPee智能药盒小程序后，点击相应的仓位就能添加需要服用的药物了。而添加药物，既能选择手动添加，也可以扫码添加69开头的药品，非常方便。在添加完药品后，还能设置服药时间、频率等。

到了吃药的时间，首先在手机上我们能收到公众号发来吃药的消息，同时药盒会发出绿光，并伴有滴滴的蜂鸣声，来提醒你吃药。就算在这三重提醒下，你都没按时吃药，那也没关系，因为在10分钟后，药盒还会自动提醒。

另外，每个仓都有独立的LED等，服用时间一到，一打开药盒相应仓就会亮起绿色的灯光，不用费心去记什么时候吃什么药，更不用担心吃错了。小程序还会记录你用药的情况，方便自己查看以及将信息同步给家人，让家人不必为你担心。

当然，人总有手忙脚乱的时候，如果找不到药盒怎么办？没关系，拿起手机，在小程序里一键寻找药盒，药盒会随之发出绿色灯光以及滴滴的蜂鸣声。