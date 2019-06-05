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苹果Project Catalyst：应用仅能在macOS Catalina和之后版本上运行

2019-6-5 19:09:56来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月5日消息 苹果在WWDC19上推出了备受期待的Project Catalyst项目，允许开发人员更轻松地将为iPad开发的iOS应用程序带到Mac上。

在Project Catalyst之前，由于底层框架的差异，iOS依赖于UIKit，而macOS使用的是AppKit，使得iOS应用程序无法在Mac上运行，反之亦然。新Project Catalyst平台将UIKit的元素引入macOS Catalina，使iOS应用程序可以更容易在Mac上运行。

Project Catalyst现已在macOS Catalina测试版中推出，自macOS Catalina和Xcode 11开始，开发者可以使用UIKit来创建Mac版本的iPad应用。为iPad应用添加macOS支持非常简单，只需勾选Xcode项目中的一个复选框就可以了。

开发者可能还需要做进一步的调整，但大多数转换工作都是由Xcode完成的。Mac版iPad应用程序不需要开发者手动调整的情况下，就具备很多macOS的系统功能，例如应用程序的默认菜单栏、支持触控板，鼠标和键盘输入、支持窗口大小调整和全屏显示、支持复制和粘贴等。

不过值得一提的是，在今天的iOS媒体小组briefing上，IT之家得知，通过Project Catalyst项目编译的macOS应用程序，不能运行在老版本的macOS中，只能在macOS catalina（10.15）和之后的版本上运行。

macOS Catalina正式版将于2019年秋季推出，虽然开发人员现在可以使用测试版，但使用Catalyst创建的应用开始出现在Mac App Store中仍需要一些时间。

WWDC19：苹果macOS全新版本Catalina公布

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