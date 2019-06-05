Mac Pro确实不便宜，但还有更贵的

2019款Mac Pro作为苹果WWDC2019少有的硬件更新，少不了大伙一顿前排围观。Mac Pro实际表现好不好还需要时间验证，5999美元起售价和网格设计梗都可以先玩起来。

工作站的价格，大海的水。吃饭的家伙定价不是DIY PC所能够轻易衡量，电源超过1000瓦，内存支持ECC都是基本盘，高价工作站跑游戏未必欢乐，但关键时刻因为软硬件问题死机，损失的可能就是数十个小时的工作量和精力，那可得不偿失。高达40000元人民币的Mac Pro背后，其实仍然遵循了传统工作站的诸多考量。贵，不是因为苹果溢价，而可能是你没关注工作站价格。

还有更贵的

2019款Mac Pro最高配置可以达到至强W系列28核56线程，1.5TB内存，最高支持AMD Radeon Pro Vega II双显卡组交叉火力，4TB固态硬盘容量，1400瓦电源，虽然没有公布实际售价，但突破10万元人民币并非难事。

事实上自从去年10月份英特尔公布28核心至强W系列之后，一线大厂工作站阵营都进行了不同幅度更新。以戴尔Precision T7820为例，在一年前就给出了28核56线程，3TB内存，3块英伟达GPU组NVLink，8TB固态硬盘以及40TB SATA存储。

专业图形工作站一旦堆起配置，一台主机10万以上十分轻松。以英伟达显卡体系内性价比著称的TITAN RTX为例，单片显卡定价2万元人民币，3块显卡已经6万元，还不算上源自服务器的NVLink需要单独收费，英特尔28核56线程至强W-3175X定价也已经接近3万元人民币。

嗯，以上费用还不包括售后服务维护，支持多核心专业系统购买，Adobe软件费用，以及显示器。因此入门版、不带系统和显示器的戴尔Precision T7820，官方指导价为62987.45元人民币。

如果从事的行业与绘画、建模相关，一台顺手的触控板可能也需要考虑在内，目前一块支持多点触控的DELL CANVAS智能画板定价23999元人民币，如果再配合一套专业图形显示器，价格会高过苹果Pro Display XDR，并且HDR效果、分辨率都比不上Pro Display XDR。

打孔，是工作站标配

Mac Pro以及Pro Display XDR通风口开口同样被段子手们玩得最溜。苹果借鉴了消声器设计，将Mac Pro散热口做成球形凹槽，确保这套功率最高可达1400瓦设备拥有良好散热效果的同时，还不会太吵。

嗯，讲真，看起来确实有点像刨丝器。

由于工作站需要到更强劲的CPU和GPU，单一块至强W-3175X的散热设计功耗TDP就可以达到255瓦，一块TITAN RTX功耗280瓦，所以不仅仅是Mac Pro，大部分高端工作站电源功率都可以根据需求达到1000瓦甚至1500瓦。

高功耗设计下自然需要更多进出风口，蜂窝网格打孔是最理想也是最有效的设计。同时厂商还会在打孔背后增加滤网以及降噪设计，并且形式贯穿塔式主机和支持服务器支架的U型主机。与Mac Pro最大的区别可能是机箱都是黑色为主，网格设计没有这么拉风。

但无论哪种网格设计，工作站还是需要外部散热作为辅助，例如空调环境降低室温，确保主机放在通风处等等。

升级成本也是大头

单次购买成本往往只是一部分，设计工作室进驻设备之后，可能会连续运行数年。给机箱更换、升级配件司空见惯。因此不仅仅Mac Pro，大多数工作站都采用了模块化设计，能够向后兼容新显卡、硬盘模块都是基本盘，一线厂商也会不断推出与之兼容新模块，并由专业工程师维护。

可以想象垃圾桶Mac Pro是多么不受待见。

不仅如此，工作站为了确保7×24小时运行，部分零部件、硬盘都支持热拔插设计，在工作不停的前提下，直接换上新部件，多少有了服务器的即视感。当然，最保守的做法仍然是关机换硬件，然后测试稳定性。谁都不想辛辛苦苦做出来的作品因为系统崩溃而付之东流。

如果是多人协同工作，软件提供方的解决方案里就会包含相应硬件设备，包括无盘本土终端，实际上连接的是机房服务器，硬件维护和升级完全交给供应商。有点类似于Office 365会员，只管交钱，硬件和软件方案永远给你保持最新。

由于苹果在消费领域影响力大，诸如Mac Pro这样的专业工作站偶尔也会一不小心从消费大众眼前露个脸。更多时候，工作站会被公司、工作室批量采购，购买方也能拿到相对建议零售价更低的价格，部分个人工作室则会自行掏钱购买，折扣力度自然不如大批量买进。

无论如何，高端的高性能工作室不会对游戏、娱乐给予更好的体验，但能大幅提升工作效率，抓住稍纵即逝的灵感。在无价的创意工作和专业设计面前，区区几万人民币，真的算不了什么。