创米推千元智能锁C1，CEO李建新：智能门锁渗透率太低

6月5日晚间消息，小米生态链企业创米科技今日推出了旗下首款智能门锁产品小白智能门锁C1，并于当日在小米有品上正式开售，价格1099元。

外观上，这款智能门锁目前有太空灰和皓月银两种颜色可选，兼容王力、霸王、小帅等特殊锁体，适用于木门、防盗门。其机身采用高强度锌铝合金一体压铸成型。

该产品目前可支持指纹开锁、手机蓝牙开锁、密码开锁、远程动态密码开锁和钥匙开锁五种开锁方式。据悉，创米小白智能门锁C1借助人工智能的自学能力，可以不断降低拒真率，随着解锁次数的增加解锁速度也会越快。

续航部分，以8节电池一天开门10次测算，这款智能门锁的工作时间可以保证一年以上。此外，为了方便用户提前更换电池，当门锁电量低于20%时，每次开门会收到低电量语音提示和报警红灯。

在安全性上，创米小白智能门锁C1通过技术提升，搭建了一套自己的安全系统。一方面，它采用了活体生物识别技术，针对贴膜攻击等非法开启手段进行算法优化，拒绝假指纹开门；此外，特殊的电磁防护设计还大幅降低了电磁辐射的影响，保障门锁遭受特斯拉线圈、大功率对讲机的电磁攻击时不会造成误开门现象。该产品还将军用防弹玻璃应用于智能锁触摸面板上。

据全国锁具信息中心的数据显示，智能门锁从2015年步入发展的快车道，市场总销量以每年平均近100%的速度在增长。而截至2018年6月底，我国4亿家庭智能锁渗透率仅有5%左右，3000万套B端运营的租赁公寓渗透率约为10%。

虽然当前的智能门锁市场吸引了传统门锁品牌、互联网公司、跨界巨头等三千多家品牌的众多玩家激烈竞争，但在创米科技CEO李建新看来，“大战才能催生品牌”，“当前智能门锁的市场渗透率还远远不够，需要一批优秀的、有实力、有远见、有责任感的企业共同把市场蛋糕做大，让市场健康发展”。

成立5年来，创米科技相继推出了小米智能插座、小米万能遥控器、小白智能摄像机、米家云台版摄像机云台版、小白家庭云盘等产品。

而此次除了智能门锁之外，创米科技还推出了智能猫眼门铃、室外摄像机等一系列入户安全及相关产品。

据悉，截至目前，创米科技智能设备累计出货量已超2400万台，用户量超700万，日活量110万，产品已覆盖全球超过30个国家和地区。

“我们认为智能锁行业足够大，容得下其他企业和品牌一起来发展。创米的定位始终在居家安全领域，不论打造什么产品，我们的初衷都会从用户体验出发，单品爆品，体系并重，产品之间强强联动，构建生态闭环”，李建新表示。