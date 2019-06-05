科技自立到科技自信，没有什么可以难倒华为

这是一个完全靠实力说话的时代。美国的大棒策略虽然高高举起，却在无奈中软软落下。

6月3日，美国电气和电子工程师协会（IEEE）作出声明更新，解除对华为员工编辑和同行评审活动的限制。此前，SD存储卡协会也宣布除名华为，但很快其官网成员名单又重新出现了“华为”的名字。谷歌暂停了华为在安卓系统方面的一些权限，但在其英文版Android Q Beta测试设备页面中，华为Mate 20 Pro却在名单中得到恢复……

5月17日，美国将华为列为“实体名单”之后，华为海思总裁何庭波就发布了一封内部员工邮件，提出备胎转正，“我们不仅要保持开放创新，更要实现科技自立”。

“备胎转正”、“科技自立”是在关键时刻，外界感受到的声音。

透过SD事件看谁在为难，谁更坚定

美国枪打出头鸟，但没想到我们早就准备，消灭不了。他们没想到，现在已经不是那个架起几门炮就吓唬一个国家的时代，误判了，以为抓起我们国家一个人就摧毁了我们的意志，这个也误判了。——任正非

一些企业与组织因为“不得不遵守美国商务部的命令”而与华为“划清界限”，SD存储卡协会就是其中之一。但在其将华为除名后不到一周的时候，其官网成员名单又重新出现了“华为”的名字。为什么会出现这样的反复？

SD协会于2000年成立，旨在定义全球SD存储卡的标准和生产，主要包括SD卡的外形、尺寸、内部技术、速度等级等等。由于这些标准是对全行业“开放”的，所以即使华为不再是协会会员，也可以继续使用这些标准生产相关设备并提供服务。换言之，华为产品使用SD卡不会受到影响，消费者可以继续购买和使用这些产品。

并且，作为一个开放的组织，如果行业的领军者退出了标准化组织，不仅行业本身会失去一个重要的技术供应者，而且构建该组织信任体系的根基也将会动摇。SD协会一旦把华为排除在外，组织本身受到的负面影响其实远远大于华为。所以，即便面对美国的压力，标准组织也需要认真评估行为的利弊。

更为关键的是，在存储方案上，华为也早有“备胎”：一直在研发自主的数据储存技术NM（Nano Memory），NM存储卡比传统Micro SD卡体积小45%，相当于Nano SIM卡大小，可以直接插在手机的sim卡卡槽，而且读写速度还有所提升。适用机型包括华为P30系列、Mate 20系列以及Mate X。在此机型之外的手机也不用担心，华为还提供了云空间存储的方案。

华为的底气和信心来自于长期坚持技术的投入。华为目前至少有700名数学家、800多名物理学家、120多名化学家、六七千名基础研究的专家、六万多名各种高级工程师、工程师，形成这种组合在前进。“我们自己在编的15000多基础研究的科学家和专家是把金钱变成知识，我们还有60000多应用型人才是开发产品，把知识变成金钱。我们一直支持企业外的科学家进行科研探索。”

在此之前，华为坚持砥砺前行，在芯片、系统等核心底层技术上早早的就投入了不菲的研发投入和高精尖人才，华为团队始终没有松懈过对核心技术的坚持和攻关。

终端业务不受影响，华为手机继续冲冠之路

对于我们公司，不会出现极端断供的情况，我们已经做好准备了。——任正非

2017年，华为手机为进入美国市场做足了准备。但是在2018年初，美国方面的合作伙伴突然传来消息，“无奈”停止与华为的合作，华为手机进入美国的步伐嘎然而止。那一次，可以说是美国阻挠华为的一场前戏，但结果是没有对华为手机在全球的发展产生多大的影响。

数据显示华为手机依然是现在全球头部厂商里唯一保持高速增长的一家。知名数据调研公司IDC发布的2019年第一季度的全球手机销量报告，就显示了华为的数据非常的“凶残”，华为以19.0%的市场份额超越了苹果的成为了全球第二的手机厂商，这是继去年第三和第四季度之后，华为再次成为全球第二大的智能手机供应商。同时，华为还在向全球第一发起冲刺。

今天的情况，华为早就有准备，长年在人才、研发、资金上的大量储备，也都为顺利渡过这些难关做好了准备。

在手机方面，华为近两年已经成为智能手机技术的引领者。2017年，全球第一款AI芯片——麒麟970应用在华为Mate 10当中，华为引领了从智能手机向智慧手机的升级。到麒麟980加持的华为Mate 20时，其智慧程度就已经远远领先国际同行。

长年在研发、技术上的投入，华为的技术已经跑在全行业的最前端。上游的一些标准通用模块已经不能满足华为的需求，华为的技术溢出，帮助上游企业一起进行创新。今年发布的华为P30，拍照功能就是这种实力的一个缩影。

华为与徕卡的合作，并非是简单采购徕卡镜头模组，而是双方联合创新，将全球最好的硬件与华为的软件能力相配合，使得徕卡在手机里可以有足够亮眼的表现。华为P30 Pro是首款采用潜望式镜头的四摄智能手机系统，可获得更高级别的光学变焦。三个镜头垂直排列，顶部为一枚2000万像素的超广角镜头、中部为一枚4000万像素的超感光镜头，底部为一枚800万像素的超级变焦镜头。一枚TOF摄像头安置在镜头的右边，位于闪光灯的下方。P30 Pro提供了惊人的5倍光学变焦远摄体验。还可融合超感光镜头和超级变焦镜头，可实现高达10倍的混合变焦，50倍数码变焦。

当然，拍照只是华为技术实力的一个小例子，在华为手机中这样“无人区”的创新不胜枚举。在刚过去的2018年，华为的国际专利申请量为5405件，创下WIPO历史上由一家公司提交国际专利申请的记录。华为5G专利全球排名第一名，占比达到20%。在很多科技领域，华为都是不可替代的。可以预见，在即将到来的5G时代，凭借在5G技术上的储备，华为5G手机还将会是最具竞争力的玩家。

据悉，华为终端业务今年的节奏没有受到任何影响。包括原计划6月发布的新机，一切都在正常推进当中。

在美国的重压之下，我们看到一个淡定从容的华为在冲冠路上前进。

最佳状态：烧不死的鸟终成凤凰

“现在我们公司全体振奋，整个战斗力在蒸蒸日上，这个时候我们怎么到了最危险时候，应该是在最佳状态了。” ——任正非

正所谓“骨气”和“底气”，华为这两样恰恰都有。

就“骨气”而言，任正非甚至在接受媒体采访时强调，“如果他（特朗普）打电话给我，我可能也不会接”。而在宣布将华为列为“实体名单”之后，又随即主动宣布给出为期90天的“临时通用许可”，主动推迟交易禁令的实施时间。但华为却还是坚持做自己，一如任正非接受媒体采访时所言，“90天对我们没有多大意义，华为已经准备好了”。

这一句“华为已经准备好了”，其实可以理解为是华为以十足底气对全世界的“喊话”，烧不死的鸟终成凤凰。

《华为的红旗到底能打多久》、《华为的冬天》、《下一个倒下的会不会是华为》，读过一本本华为相关书籍的人都了解，任正非是一个居安思危的人。因为强烈的忧患意识，十几年来，华为都在以极限生存假设，做技术研发储备。

而今天，华为系列自研芯片是科技自立到科技自信最好的凭证。

在华为P30发布的同时，还发布了让安卓性能革命的方舟编译器。这款编译器是华为五年前就开始投入研发的，通俗讲方舟编译器可以将高级语言（Java）直接变成机器码，无需再通过Android操作系统中内置的VM编译器。从效果来看，方舟编译器提升24%的系统操作流畅度，提升44%的系统响应能力，还能提升60%的三方应用操作流畅度。同时，大大提升了开发者的工作效率，所以一发布就引起开发者社区的轰动。

说实话，芯片、操作系统等一众底层核心技术，都是十几年的冷板凳换来今天的科技自立。

在过去多年，因为居安思危，华为早就在方方面面开始做准备。而这一次的困难早就在预料之中。从目前华为内部的团队气势、战斗力来看，我们可以将华为目前的境况理解为一种特殊的磨练和拉练，就如同大练兵，把包括芯片、底层技术在内所有的“备胎”都用上，这其实更利于“备胎”的成熟、转正。

大练兵之后，华为从“下一个倒下的会不会是华为”，到今天有了“死不了”的资本。