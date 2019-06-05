谷歌相册App更新：新增夜间模式

IT之家6月5日消息 看起来夜间模式是当今App最受欢迎的功能之一，越来越多的应用开始为用户提供黑色的主题，其不仅有助于在夜间保护用户的眼睛，并且有助于延长OLED显示屏设备的电池续航。

谷歌已经为旗下YouTube和地图等热门应用提供了黑暗模式，获得这一功能的最新应用是谷歌相册。

据XDA-Developers报道，安卓版谷歌相册v4.17.0.249919200带来了黑色的主题，目前不确定该模式是否是需要谷歌在服务器端开启，但估计很快更多的用户就能用上这个黑色主题了。