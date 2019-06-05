成为第四家运营商？亚马逊还有哪些野心

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希望收购Sprint旗下的预付费手机无线业务，亚马逊是想从两大电信运营商T-Mobile和Sprint的合并中“捡便宜”，还是觊觎无线网络业务的利润空间？

前不久，有报道称亚马逊希望收购Sprint的预付费手机无线服务业务Boost Mobile，从而在运营商市场上创造出新的竞争格局。其他消息显示，有线电视巨头康卡斯特和Charter Communications去年进入无线市场后，目前也可能产生同样的收购意向。但是分析人士认为，亚马逊收购Boost Mobile业务的可能性更大。

随着Sprint和T-Mobile备受争议的合并案相关监管审查接近尾声，美国联邦通信委员会的大多数成员已经准备好批准这两大电信运营商的合并。但是，美国司法部反垄断部门对此仍有担忧，上周彭博社报道称，反垄断部门负责人Makan Delrahim要求，T-Mobile和Sprint合并后需要创造出“第四个竞争对手”，即美国市场上的第四家电信运营商。

对于双方而言，这显然是一个难以完成的任务，T-Mobile的首席执行官约翰·勒格雷和管理团队也在华盛顿与监管机构会面，试图释放更多诚意：商讨解决合并后的员工问题，以及保护消费者权益的计划。

勒格雷向监管机构承诺三年内不会增加服务收费价格，并会快速建立覆盖全美的5G网络，同时拆分Sprint的Boost Mobile业务。

这个消息，令亚马逊闻风而来。

1、“第四家”电信运营商？

Boost Mobile业务对Sprint而言意味着什么呢？Sprint在其最新季度财报中披露，公司有880万预付费客户，其中大部分用户可能来自于Boost Mobile业务，但这家运营商没有透露具体数字。

我们先看一下，亚马逊看上了Boost Mobile哪些诱人的地方？

首先是电信服务的资格，其次是特征鲜明的用户群体。Boost Mobile在全美提供一系列无线通信技术和服务产品，简而言之，美国的手机用户可以通过Boost Mobile购买到各种品牌的智能手机，以及基于Sprint的各类预付费无线套餐。在美国，很多年轻消费者除了登录Boost Mobile的网站，也会去其分布在城市中的线下门店，诸如BestBuy、沃尔玛、SamGoody和Target购买喜欢的产品。

在智能手机的销售过程中，BoostMobile很早就放弃了审查信用卡和签订合约的做法，因为大学生、高中生几乎没有信用卡，更无法提供信用记录。BoostMobile的预付费记账服务，让用户自行掌握通话时长，交多少费用，打多少电话。这些年轻消费者可以在那些线下销售门店预先购买通话时长套餐（20美金到50美金不等），如果购买的通话时间用完了，可以再付费去预购。

显然，Boost Mobile对于Sprint来说是一只“现金牛”。不过，分析人士认为拆分这块业务对合并后的新公司并不会造成巨大损失，特别是T-Mobile已经拥有了一个更为成功的无线预付费业务。

T-Mobile的最新季度财务报告显示，最近这个季度公司约有2110万预付费客户，其中大部分来自“Metro by T-Mobile”（以前的Metro PCS）。而T-Mobile最大的竞争对手AT&T，大约拥有1720万预付费客户。

在美国的无线预付费和手机销售市场，Boost Mobile和Metro都是规模较大的运营商品牌，监管部门认为将它们分开（拆分Boost Mobile）可以提供更多的市场竞争。然而，Boost Mobile的业务主要依赖于Sprint的无线网络，这意味着该品牌难以通过AT&T和Verzion获得市场份额，除非它能够与这两大电信运营商达成网络合作协议。

也就是说，亚马逊如果收购了Boost Mobile，或是只能与T-Mobile继续开战合作，或者就要说服AT&T和Verzion向其开放网络协议。

对此，T-Mobile首席执行官约翰·莱格尔（JohnLegere）表示，合并后的新公司将“找到一位认真、可靠、经济能力强的买家”来提振市场。他还建议，买家可以达成协议，让Boost Mobile继续在Sprint或者T-Mobile的联合网络上工作。

花旗银行的分析师迈克尔·罗林斯（Michael Rollins）分析，亚马逊希望拥有Boost Mobile的几个主要原因，包括能够重塑其“互联网无线计划的分布和落地”，同时，还可以通过Boost Stores来扩大其主要业务的渗透率。

亚马逊有望成为无线服务领域的新竞争对手，而且通过收购Boost Mobile完成新的业务构想，此举已经造成AT&T和Verizon周五的股价下跌（跌幅分别为2.7%和3.5%）。

华尔街投资者认为，电信服务领域出现新的强大参与者有可能对消费者形成有利局面，但对其他电信运营商的利润会造成不利影响。他们还担心，亚马逊旗下的有线电视公司在未来几年，很可能需要建立新的大型无线网络，这将会让亚马逊花费高昂的资金，造成运营成本的上升。

市场调研公司Moffett Nathanson的分析师克雷格·莫菲特在一份报告中指出：“亚马逊想要进入电信服务市场的想法真的很糟糕。在过去40年的历史中，无线通信行业从未产生过超过其资本成本的投资回报。”

莫菲特同时指出，他认为亚马逊应该是想从拥有无线频谱业务中获益，因为它正在计划构建无人机投递网络以及无人驾驶运载工具，“显然拥有相关网络和收费资质对新业务有很大的帮助”。

2、亚马逊的深远图谋

运行一个电信网络体系是非常昂贵的。尽管亚马逊有资格和实力负担起这样的投资，但莫菲特不确定亚马逊是否愿意花费心力解决电信业可能引发的麻烦。“如果拥有无人驾驶飞机或无人驾驶汽车的网络对亚马逊的业务至关重要，那么在公司内部建立这样一个网络体系将是巨大的战略错误。”

也有分析人士指出，“自己运营”网络和与其他电信运营商开展业务合作的结果有着天壤之别，亚马逊真的愿意承受电信行业的监管审查和限制吗？尽管分析师对亚马逊是否真的想涉足电信业务产生了各种质疑，但一部分投资者已经开始担心，亚马逊可能会像对待零售、媒体和云计算那样，对无线市场造成严重的破坏。

如果回过头去看一下过去这些年来亚马逊在新业务市场的创新式破坏，这个担忧似乎不无道理。

这家原本应该在网上商店卖书和玩具的电商企业，近十几年来通过不断探索新业务和新技术，已经成为全球最大的云计算服务商（AWS），最大的智能音箱和智能语音服务提供商，在新零售（无人商店）和流媒体内容服务方面也开始发力，同时还觊觎着外太空的生意（蓝色起源Blue Origin)……

基石投资机构Oppenheimer的分析师蒂莫西·霍兰认为，无线技术（网络）可以让亚马逊在新业务方向上多出一项新的选择。无线网络可能是另一种服务，可以通过捆绑销售的形式作为亚马逊流媒体订阅服务的一部分。霍兰在一份报告中强调：“美国无线服务市场是一个非常庞大且效率低下的市场。如果亚马逊入局，将会是一个很好的机会，能够破坏现有格局、重新制定新规则。”

的确，最开始消费者将亚马逊视作一个仅仅是买书的地方，即使是现在，人们仍然很自然地将其视为一家大型电商平台，亚马逊的规模意味着它几乎在销售和交付领域轻松取得出奇的成绩。

但这家科技企业真正的商业价值是，它找到了让自己变得不可或缺的方法或者途径。也就是说，如果消费者愿意，亚马逊会卖给他们食品、衣服、电器甚至是娱乐服务和内容产品。而在企业级市场，消费者有很多看不到的服务，如物流仓储、云计算和支付网络，亚马逊同样赚取着惊人的利润。如此不可思议的前提下，亚马逊在过去几年获得了惊人的股价和估值，而他同样在2018年和2019年的上半年，找到了扩大业务覆盖范围的方法。

亚马逊推出了无人便利店Amazon Go，给用户带来了全新的即拿即走的购物体验。彭博社的一份报告称，亚马逊正在考虑到2021年在北美和欧洲地区开设多达3000家这样的无人商店。如果亚马逊真的做到了这个规模，它将可能会改写人们现有的购物方式。

同样，亚马逊的智能助理Alexa也不仅仅会出现在智能音箱里。亚马逊出品的Echo在2015年首次亮相时，评论家们似乎开始对亚马逊的智能语音交互模式感到着迷。从那时起，外界已经看到很多Alexa驱动的很多商品在商店的货架上销售，而到了2018年，亚马逊甚至开始近乎疯狂地进行着人工智能市场的变革。亚马逊声称：更新后的echo plus和echo-do为“有史以来最畅销的演讲者”，而全新概念的智能音箱echo，更说明亚马逊在IoT和智能家居方面不断扩大着业务范围。

亚马逊作为一家大型的电商、物流和云服务交付公司，越来越专注于直接与用户打交道，以至于它收购了Whole Foods这样的零售实体后，还开始创建与联邦快递和UPS竞争的运输、物流业务（无人机和无人驾驶汽车）。

从某种程度上说，亚马逊可能也在寻求其互联网服务（包括无线网络业务）与用户之间的更加“亲近”的距离，尤其是亚马逊目前正在寻求无线网络优化方面重要的服务支撑，以及对相关技术公司的收购，为的就是即将推出的云游戏（线上娱乐）战略。

亚马逊2018年1月至今的股价及估值走势，与其新业务的开拓有着明显的呼应。

其他两大互联网巨头谷歌和Facebook，近年来都在推行自己新的互联网服务计划。那么亚马逊更不会放弃这个方向，特别是目前亚马逊还有极大的可能，从两个急于合并的电信运营商那里得到一笔非常不错的交易。

随着亚马逊的收购举措，BoostMobile在手机预付费和用户数据计划方面的服务可能会成为一个新的方向。考虑到Boost Mobile与Sprint的长期合作，这项协议或许将给亚马逊一个机会，在一段过渡期内逐渐成为一家成熟的无线运营商，同时建立一个强大的无线数据网络。

当然，亚马逊不需要去成立一个新的电信运营商——那个所谓的“第四家”。但值得注意的是，亚马逊此前一直对进入无线网络服务市场感兴趣。早在2014年，它就推出了第一款智能手机Fire Phone，该手机集成了购物功能，仅通过AT&T提供。未来，除了提供带有Boost Mobile的智能手机服务，亚马逊还可能将无线连接直接集成到其消费级智能硬件阵列中，如Fire TV和Echo智能音箱，并以此继续渗透到万物互联和智能家居市场。

当然，这些对于野心勃勃的贝佐斯而言，应该仍然不够，猜一猜他的其他图谋，还会有哪些？