工信部国资委联发文件，要求加快5G基站站址规划

IT之家6月5日消息 据21世纪经济报道，从海南省通信管理局网站获悉，近日工信部和国资委联合下发了《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》，文件明确要求，加快5G基站站址规划。基础电信企业要根据5G业务发展需求和网络规划，及时提出5G基站站址需求。

文件鼓励基础电信企业、铁塔公司按照“规划先行、需求引领、市场化合作“的原则，集约利用现有基站站址和路灯杆、监控杆等公用设施，提前储备5G站址资源。鼓励其他独立铁塔运营企业充分利用各类开放共享设施，参与5G基站站址建设。

文件指出，要强化铁塔建设需求统筹。中国铁塔股份加强对铁塔、机房等基站配套设施与公共交通类（地铁、铁路、高速公路、机场、车站）、建筑楼宇类重点场所的传统无源室内分布系统建设需求统筹，能够共享的不得新建。

文件要求，基础电信企业与铁塔公司要利用路灯、监控、交通指示等社会杆塔资源，充分发挥自身优势，按照市场化原则开展微（小）基站建设；鼓励各企业积极与市政、公安、交通等部门沟通协商，争取其向通信基础设施建设开放所管辖的社会杆塔资源。鼓励基础电信企业和铁塔公司拓展与电力、铁路等行业的合作领域，推进资源双向开放共享，有效降低建网成本和设施租赁成本。

文件还要求，各管局要加强与地方有关部门的沟通协调，推动将5G基站和各类信息基础设施纳入城乡规划和土地利用总体规划，在控制性详细规划中严格落实；要加强与各类基础设施规划的衔接，推动地方有关部门在编制审批公路、铁路、地铁、机场和开发区、园区等各类基础设施规划时，征求当地通信管理局意见。

工信部6月3日发布消息称，将于近期发放5G商用牌照，我国将正式进入5G商用元年。工信部表示，当前全球5G正在进入商用部署的关键期。坚持自主创新与开放合作相结合，我国5G产业已建立竞争优势。5G标准是全球产业界共同参与制定的统一国际标准，我国声明的标准必要专利占比超过30%。