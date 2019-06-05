QQ音乐 9.1 iOS版更新：可将歌曲设置为来电铃声

IT之家6月5日消息 今日，QQ音乐 9.1 iOS版更新。更新日志显示，通过QQ音乐 9.1 iOS版，用户在手机上也可以将歌曲设置为来电、短信铃声（仅支持iOS12.1或更高版本）。

更新新版本后，小编开始验证这一功能。

打开QQ音乐，选择一首歌曲，点击更多按钮，相关功能中多出设置铃声的选项。

点击设置铃声后，便进入裁剪音乐的界面。裁剪好音乐片段（建议裁剪30s以内），点击“设置为铃声”。

接下来手机弹出通知，提示“因系统限制，手机换铃声需安装库乐队App”。

《库乐队》iOS版是苹果推出的一款非常专业的音乐编辑软件，为用户提供了音乐制作功能。早在一年以前，用户便可以通过库乐队iOS版设置手机铃声。

QQ音乐设置铃声的功能依然没有绕开这一限制。这也解开了小编看到更新日志时的困惑。

小编卸载多款软件后，才腾出足够空间下载这款大小达1.6GB的App。

小编再次重复了之前的步骤，点击“设置为铃声”，选择拷贝到《库乐队》。

在《库乐队》的最近项目中，我们便可看到之前裁剪的音乐片段。长按弹出菜单栏，点击共享。

在随后的菜单里点击“电话铃声”，导出后，用户便可将电话铃声用作标准电话铃声、标准短信铃声，或者用于指定联系人。

电话测试后，手机成功传来了小编设置好的电话铃声。