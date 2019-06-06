一季度关店35家，但维密在天猫618十分钟就卖出43000件内衣

尽管全球时尚业不那么景气，但天猫618仍为品牌们带来爆发式高增长。

据英国《金融时报》报道，70多家美国上市零售商一季度有一半不达华尔街预期。“宏观经济不景气”、“坏天气”和“管理层的判断失误”被认为是普遍原因。

与之相反的是，即便是财报业绩表现不太好的时尚品牌，在天猫618增长都异乎寻常的亮眼。618正在成为天猫的主场和品牌上半年增长的最大机会。

不久前被传出频频关店、甚至将停播大秀的维密，在天猫销售亮眼。据天猫618数据显示，开场仅10分钟，维多利亚的秘密就售出超过43000件内衣。天猫618首日，维密的同比增幅更是达到178%。

内衣卖得好，美妆个护产品同样亮眼。为赶上天猫618，今年5月初，维密率先在天猫开出首家美妆旗舰店，并首发了包括香氛、身体乳在内的大量新品。数据显示，天猫618首日店内售出26000多件身体乳和香氛。

通过与天猫合作，维密在下沉市场和年轻用户的获取上都取得了不俗的成绩。最近三个月，维密18-24岁的年轻用户增长了近30%。

快时尚近来业绩也受到明显挑战。时尚品牌Abercrombie&Fitch上周公布的财报显示，Abercrombie&Fitch上季销售额低于预期，品牌股价大跌。首席财务官Scott Lipesky对《金融时报》表示：“在亚洲业务上，品牌未能充分利用天猫的营销活动”。而充分认识到这一问题，Abercrombie&Fitch本季很快调整了策略，在今年天猫618，Abercrombie & Fitch官方旗舰店仅用25分钟就突破去年全天的业绩，扭转了品牌的下滑。

不止对于快时尚品牌，奢侈品在天猫同样进入增长快车道。

拥有超过143万粉丝的奢侈品牌Burberry，在今年天猫618首日转化率整整提升了52%。取得这样的好成绩与天猫密不可分。业内人士指出：开店五年多，Burberry品牌从组织架构到全年预算等，都因天猫而发生改变。Burberry天猫官方旗舰店也比同类品牌品类更全、货品更多、上新更快。

作为拥有海量用户数据和人群画像的平台，阿里巴巴在新品孵化上有更好的优势。从C2M反向定制、AI智能、全链路派样到IP定制，都成为帮助品牌孵化新品与制造爆款的工具。天猫也专门成立了针对中小品牌和奢侈品等小众人群的定向运营和扶持团队，帮助不同的品牌们在天猫实现高速增长。

如今，中国市场已经成为品牌全球增长的最大动力，而天猫更成为品牌在中国市场增长的源动力。天猫618和双11，正在成为品牌年度增长的两大战场。