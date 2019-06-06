阿里向美SEC提交年报：2019财年营收3768.44亿元

新浪科技讯北京时间6月6日凌晨消息，阿里巴巴集团（NYSE:BABA）周三向美国证券法（SEC）提交了Form-20年报。这份年报显示，阿里巴巴集团2019财年全年（注：阿里巴巴财年与自然年不同步，从每年的4月1日开始，至第二年的3月31日结束）营收为人民币3768.44亿元（约合561.52亿美元），而2018财年为人民币2502.66亿元，同比增长均达51%。

以下是年报数据摘要：

阿里巴巴集团2019财年营收成本为人民币2069.29亿元（约合308.33亿美元），而2018财年营收成本为人民币1070.44亿元。

阿里巴巴集团2019财年产品研发开支为人民币374.35亿元（约合55.78亿美元），而2018财年产品研发支出为人民币227.54亿元。

阿里巴巴集团2019财年销售与营销开支为人民币397.80亿元（约合59.28亿美元），而2018财年销售与营销支出为人民币272.99亿元。

阿里巴巴集团2019财年总务及行政支出为人民币248.89亿元（约合37.08亿美元），而2018财年总务及行政出为人民币162.41亿元。

阿里巴巴集团2019财年无形资产摊销为人民币107.27亿元（约合15.99亿美元），而2018财年无形资产摊销为人民币71.20亿元。

阿里巴巴集团2019财年运营利润为人民币570.84亿元（约合85.06亿美元），而2018财年运营利润为人民币693.14亿元。

阿里巴巴集团2019财年利息及投资收入（净值）为人民币441.06亿元（约合65.72亿美元），而2018财年利息及投资收入（净值）为人民币304.95亿元。

阿里巴巴集团2019财年利息支出为人民币51.90亿元（约合7.73亿美元），而2018财年利息支出为人民币35.66亿元。

阿里巴巴集团2019财年其他收入（净值）为人民币2.21亿元（约合3200万美元），而2018财年为人民币35.66亿元。

阿里巴巴集团2019财年所得税开支为人民币165.53亿元（约合24.66亿美元），而2018财年为人民币181.99亿元。

阿里巴巴集团2019财年净利润为人民币802.34亿元（约合119.55亿美元），而2018财年净利润为人民币614.12亿元。

阿里巴巴集团2019财年归属于普通股股东的净利润为人民币876.00亿元（约合130.53亿美元），而2018财年为人民币639.85亿元。

阿里巴巴集团2019财年每股美国存托股基本和摊薄收益分别为人民币33.95美元（约合5.06美元）和人民币33.38元（约合4.97美元），而2018财年分别为人民币25.06元和人民币24.51元。

不按美国通用会计准则计算，阿里巴巴集团2019财年净利润为人民币934.07亿元（约合139.18亿美元），而2018财年为人民币832.14亿元。

不按美国通用会计准则计算，阿里巴巴集团2019财年每股美国存托股摊薄收益人民币38.40元（约合5.72美元），而2018财年为人民币32.86元。

阿里巴巴集团2019财年调整后的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为1219.43亿元人民币（约合181.70亿美元），而2018财年为人民币1057.92亿元。

阿里巴巴集团2019财年调整后的税息及摊销前利润（EBITA）为1069.81亿元人民币（约合159.41亿美元），而2018财年为人民币970.03亿元。