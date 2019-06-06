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育碧游戏商城E3大促，优惠低至1折

2019-6-6 6:57:36来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月6日消息 E3游戏展马上就要来了，育碧游戏商城也开启了E3大促，优惠低至1折。

在商城促销界面了解到，《纪元1800》、《全境封锁2》、《刺客信条》系列等多款大作都有折扣；此次促销结束时间为6月18日。

全球最大的游戏展如期而至，齐聚了世界各地的游戏玩家。游戏开发者和发行商藉此公布新游戏，新玩法，新内容。据了解，育碧展会将在2019年6月11日凌晨3点（北京时间）开始，将展示更多育碧创作的游戏世界，官方也给出了E3倒计时。

育碧游戏商城：点此前往

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关键词：育碧E3

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