谷歌开始推送Android Q预览版Beta 4更新

IT之家6月6日消息 在I/O 2019大会上，谷歌宣布对Android Q进行了一系列更改，并推出了高级主要功能。今天谷歌推送了Android Q Beta 4重大更新，为开发人员提供了最终的API和Google Play商店发布需求。

Android Q Beta 4具有标准API级别（29）和面向开发人员的官方SDK。这允许应用程序制造商开始最终兼容性测试并准备新功能。利用最新操作系统功能的应用可以发布到Play Store for Q Beta设备。

在I/O 2019大会上，谷歌推出了完整的手势导航系统。虽然Beta 4尚未发生变化，但此版本的官方开发人员博客文章显示了一个有趣的更宽的bar，它完全覆盖在背后的应用程序上，并且没有白色条带。此外，bar在主屏幕上消失。

Android Q Beta 4版本是Build QPP4.190502.018并包含6月安全补丁。用户可以通过Android Beta Feedback应用、Reddit社区和问题跟踪器提交Bug。在2019年第三季度公开发布之前，还将有另外两个Beta版本发布。

Android Q Beta 4系统镜像适用于谷歌Pixel、Pixel XL、Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3和Pixel 3 XL，以及新的Pixel 3a和3a XL。用户还可以通过手动下载或安装Android Beta程序获得OTA推送。