内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

谷歌开始推送Android Q预览版Beta 4更新

2019-6-6 6:59:12来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月6日消息 在I/O 2019大会上，谷歌宣布对Android Q进行了一系列更改，并推出了高级主要功能。今天谷歌推送了Android Q Beta 4重大更新，为开发人员提供了最终的API和Google Play商店发布需求。

Android Q Beta 4具有标准API级别（29）和面向开发人员的官方SDK。这允许应用程序制造商开始最终兼容性测试并准备新功能。利用最新操作系统功能的应用可以发布到Play Store for Q Beta设备。

在I/O 2019大会上，谷歌推出了完整的手势导航系统。虽然Beta 4尚未发生变化，但此版本的官方开发人员博客文章显示了一个有趣的更宽的bar，它完全覆盖在背后的应用程序上，并且没有白色条带。此外，bar在主屏幕上消失。

Android Q Beta 4版本是Build QPP4.190502.018并包含6月安全补丁。用户可以通过Android Beta Feedback应用、Reddit社区和问题跟踪器提交Bug。在2019年第三季度公开发布之前，还将有另外两个Beta版本发布。

Android Q Beta 4系统镜像适用于谷歌Pixel、Pixel XL、Pixel 2、Pixel 2 XL、Pixel 3和Pixel 3 XL，以及新的Pixel 3a和3a XL。用户还可以通过手动下载或安装Android Beta程序获得OTA推送。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Android Q谷歌

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有