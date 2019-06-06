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微软Windows 10 20H1快速预览版18912开始推送

2019-6-6 7:13:26来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月6日消息 今天早上，微软推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版18912更新，带来了辅助功能中的讲述者方面的更新，另外还有一系列的修复和稳定性提升。

此前微软已经发布和推送了2019 Windows 10更新五月版，目前Windows 10 20H1还处于早期阶段，有一定的风险。根据爆料消息，Windows 10 20H1将是下一个重大更新，而Windows 10 19H2只是服务包，目前还未开测。

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关键词：Windows 10微软

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