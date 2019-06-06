曝Facebook本月将推加密货币，允许员工把它当工资领取

6月6日消息，据付费科技媒体The Information报道，Facebook将于本月晚些时候推出其加密货币，并将允许参与该项目的员工领取这种新货币充当工资。

大约一年前，Facebook任命PayPal前高管戴维·马库斯(David Marcus)开始探索区块链蕴含的机会，这是加密货币的技术基础。自那以来，多家媒体报道称，Facebook始终在打造自己的数字货币。

用户将能够通过包括Messenger和WhatsApp在内的Facebook应用程序，存储、交易和兑换这种数字货币。此外，Facebook据说还计划推出类似ATM的实体机器，用户可以通过它们兑换普通货币。

为Facebook超过20亿用户提供便捷的支付方式，让他们可以在不同国家之间进行交易，这可能会帮助Facebook实现广告以外的业务多元化。

目前，广告收入几乎占Facebook总收入的全部。Facebook的广告模式因其收集和使用用户详细信息而受到隐私倡导者、立法者和媒体的批评。

Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在今年早些时候的开发者大会上强调，支付是该公司的一个重要领域。据称，Facebook正在邀请第三方组织充当“节点”，帮助管理这种加密货币。

加密货币节点包含解决复杂数学方程所需的计算能力，这些数学方程用于验证事务。Facebook正在与指定的合作伙伴建立一个基金会，帮助管理其货币。Facebook发言人拒绝置评。