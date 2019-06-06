内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

Model 3销量好：分析称特斯拉5月在美国卖掉万辆新车

2019-6-6 7:32:52来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

 6月6日消息，据CNBC报道，市场研究机构Motor Intelligence发布最新数据显示，电动汽车制造商特斯拉公司5月份在美国销售的汽车数量较去年同期增长了73%。与此同时，奥迪、宝马、捷豹、雪佛兰以及日产(等竞争对手的电动汽车销量增长39%。

与此同时，摩根士丹利分析师指出，特斯拉5月份在美国的新车总销量估计为1.13万辆，是竞争对手电动汽车总销量的2.6倍，高于去年的2.1倍。其中，4月和5月注册的Model 3数量超过第一季度总和，分析师们还提高了对2019年Model 3交付量的估计。

摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)称，5月份特斯拉“继续扩大领先优势，而可被其视为真正的电动汽车竞争对手仍为数不多”。

特斯拉2019年初的新车交付数量低于分析师的预期。马斯克在该公司第一季度财报电话会议上解释说，物流方面的挑战以及季节性因素影响了特斯拉的销售。

此外，摩根士丹利将其对特斯拉2019年交付量的预测从379600辆略微下调至378900辆，指出随着高端车型Model S和Model X销量下降，低价车型Model 3的销量稳步增长。摩根斯坦利预测特斯拉今年将交付36万到40万辆汽车，这与2018年相比增长了45%到65%。

摩根士丹利将特斯拉目标股价从每股369美元下调至每股347美元，但认为其表现仍优于大盘。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Model 3特斯拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有