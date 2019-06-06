哈勃望远镜拍摄M90星系：越来越接近我们

北京时间6月6日消息，据国外媒体报道，哈勃太空望远镜最新拍摄的一张图片描绘了M90星系（Messier 90），这是一个位于室女座的螺旋星系，距离银河系约6000万光年。与大部分星系不同的是，该星系正越来越接近我们。

这张图片本身就令人难以置信，但更令人着迷的是天文学家在拍摄该图片时发现的信息。根据哈勃望远镜团队的一份声明，M90星系是向银河系移动的为数不多的星系之一。通过观测M90发出的光线，科学家断定该星系离我们越来越近。

研究人员在声明中说:“在这个星系向我们靠近的同时，它会压缩自己所发出光线的波长，这就像一个玩具弹簧，当你挤压其一端时，它就会被压扁。”在可见光光谱中，较短的波长呈现蓝色。因此，从我们的角度看，M90星系的光线被压缩，呈现出被称为“蓝移”的现象，这表明M90正在向我们靠近。

哈勃望远镜团队的声明指出，几乎所有我们能观测到的星系都在随着宇宙的膨胀而远离我们。我们看到这些星系的光朝着可见光光谱的红端延伸，这一现象称为红移。

M90星系是室女座星系团的一部分，后者由1200多个星系组成。天文学家表示，M90星系的蓝移很可能源于室女座星系团惊人的质量。在其作用下，星系团内部的星系会加速，并且被送上奇异的轨道。哈勃团队的声明称，随着时间的推移，这些奇异轨道会使星系有时靠近地球，有时则远离地球。

研究人员表示，室女座星系团本身正在远离我们，但星系团中的一些星系，包括M90，正在以比整个星系团更快的速度移动。因此，从地球的角度来看，这些星系正在向我们移动，即使同一星系团中的其他星系看起来正高速远离我们。

这张哈勃太空望远镜的M90星系图像结合了红外线、紫外线和可见光。由于拍摄这张照片的相机由4个视野重叠的光探测器组成，其中一个的放大率比另外三个高，因此这张照片的左上角有一个楼梯形状的黑区。

梅西耶天体

M90星系是由法国天文学家夏尔·梅西耶（Charles Messier）于1781年发现的。梅西耶最著名的成就是制作了深空天体的天文列表，将星云、星团和星系等进行编号，即著名的《梅西耶星团星云列表》（Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles）。

梅西耶本人只对寻找彗星感兴趣，但一直找到的是那些容易被误认为彗星的固定天体，却找不到真正的彗星。他对此感到很沮丧，于是和助手皮埃尔·梅尚创立了一个非彗星天体的列表，以分辨容易与彗星混淆的固定天体。这就是后来的《梅西耶星团星云列表》。这是天文学中十分常用和重要的天体列表之一，也是第一份较为详细而准确的星体目录。列表上的天体至今都被专业和业余天文学家称为“梅西耶天体”，其编码（从M1到M110）至今仍在天文学界广泛使用，包括M31代表的仙女座星系。

《梅西耶星团星云列表》包括了欧洲所能观测到的几乎所有最壮观的5种深空天体，即弥漫星云、行星状星云、疏散星团、球状星团和星系。它们是最明亮也最有吸引力的深空天体，也是今天业余天文学家研究和拍摄的目标。

蓝移和红移

在物理学中，红移是指电磁辐射由于某种原因导致波长增加、频率降低的现象，在可见光波段表现为光谱的谱线朝红端移动了一段距离。相反，如果电磁辐射波长缩短、频率升高，则被称为蓝移。科学家在遥远的星系、类星体、星系间气体云的光谱中观察到了红移现象——称为“宇宙学红移”，其增加比例与距离成正比，这为宇宙膨胀的观点（如大爆炸宇宙模型）提供了有力支持。

还有一种红移形式是引力红移，这是一种电磁辐射的传播远离引力场时就会观测到的相对论性效应。另一方面，当电磁辐射传播接近引力场时，则会观测到引力蓝移，其波长变短，频率升高。天文学家同样观测到了许多蓝移现象，比如正在向银河系移动的仙女座星系，从地球的角度看，该星系发出的光就有蓝移现象。观测螺旋星系时，其旋臂接近地球的一端会呈现蓝移。