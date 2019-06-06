开发商抱怨应用商店垄断，美国重点调查苹果谷歌

网易科技讯6月6日消息，据国外媒体报道，美国政府开始对科技行业展开广泛的反垄断调查，再次引发了人们对苹果和谷歌在应用商店中的主导地位及其向开发者收取费用的质疑。

据知情人士透露，美国各个执法机构最近对美国最大的几家科技公司进行了分类监管，而司法部的重点是苹果和Alphabet旗下的谷歌。

政府没有说明为什么要将苹果和谷歌归为一类，也没有说明如何将反垄断法适用于这两家公司的业务。但周二提起的一项诉讼突显出，开发者对应用程序商店的愤怒日益高涨。应用程序商店是一个巨大的数字集市，其中展示着数以百万计的游戏、生产工具和其他移动设备软件。

苹果和谷歌的主要业务不同，但它们运营着全球最大的两家应用商店。去年这些市场的用户支出超过1000亿美元。苹果应用商店占据其中的45%，而谷歌则占了25%。美国统计机构Sensor Tower的数据显示，这两家公司控制着消费者95%以上的移动应用支出。

这种能力意味着，如果想让数十亿智能手机用户成为自家消费者，大多数开发者必须与苹果和谷歌合作。这些公司占据了应用程序销售额的30%，创造了高利润的业务，但也有越来越多的批评者认为这是一种剥削性的双寡头垄断。

开发人员和用户因此也受到了伤害。在周二于硅谷举行的苹果2019年度WWDC开发者大会上，一款天气应用程序开发者表示，“我个人有一个应用程序的想法是不可行的，因为苹果要从中抽取30%的税。”

讨论这样一个话题的人要求匿名。但很多开发者也有同感。周二，一款用于篮球运动的iPhone应用程序开发者和另一款为婴儿取名的应用程序开发者联合起诉苹果，称该公司的应用程序商店抑制了市场竞争。

苹果和谷歌周二没有回复置评请求。然而这些公司一直在准备为自己辩护，反对任何新的反垄断审查。苹果公司最近在其网站上增加了一个新的展示部分，专门强调应用程序商店为开发者提供的好处。

谷歌和苹果还强调了它们过滤假冒应用程序和恶意软件的能力，以及分发应用程序的能力。这些公司称自己处理身份验证和支付过程中的细节，消除了注册过程中的摩擦。而在应用程序商店内开展的促销活动可以在一夜之间让一家开发公司暴富。

这可能不足以避免美国对这些企业的反垄断调查。虽然美国司法部尚未发表评论，但该机构对谷歌和苹果的关注已经引发了一些华尔街分析师的担忧。

麦格理(Macquarie)分析师本·沙克特(Ben Schachter)在给投资者的一份报告中写道：“美国司法部将谷歌和苹果归到一类进行监管，可能表明应用程序商店模式存在风险。”“长期以来，我们一直认为，应用商店的收费面临法律或监管补救措施(以及竞争)的风险。”

马萨诸塞州民主党参议员、总统候选人伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)今年3月曾表示，应用程序商店应该与苹果的其他业务分开，因为苹果自己的应用程序与外部开发者的第三方应用存在竞争关系。她在接受采访时表示：“如果你运营一个让其他人来销售产品的平台，那么你就不能在这个平台上销售自己的产品。”

几天后，音乐流媒体竞争对手Spotify Technology SA向欧盟反垄断机构抱怨说，苹果从应用程序收入中抽取30%的佣金实际上是对竞争对手征税。

开发者仍然向苹果和谷歌应用商店支付这么多钱的一个原因是，与之竞争的应用程序商店很难成功，相关的竞争很少，在美国尤为如此。

两家公司通过各自的iOS和Android操作系统控制着大部分智能手机。苹果不允许其他应用程序商店进入其平台。虽然有其他类似的Android应用商店，但谷歌与Android手机制造商签订了复杂的协议，要求这些合作伙伴在Android设备中预装其应用商店。欧洲反垄断监管机构最近迫使谷歌终止了这一做法，但这些协议在美国市场仍然有效。

结果导致苹果和谷歌的开发者费用一直居高不下。随着应用程序经济日趋增长，批评也越来越多，一些开发者大声抱怨应用程序商店“征税”。

通过有效市场竞争降低开发者费用的一个例子来自苹果和谷歌不占主导地位的另一个领域：个人电脑上的视频游戏市场。

Valve运营着Steam，这是最受欢迎的游戏商店之一，主要用于让消费者下载个人电脑视频游戏。该公司传统上约30%的收入来自游戏销售和相关交易。但其竞争对手Epic Games最近推出了一家与之竞争的游戏商店，只会抽取12%的营收作为佣金。

计算器应用程序开发商詹姆斯·汤姆森(James Thomson)表示：“苹果面临的竞争压力并不等于Steam相比Epic Games的压力。”“如果谷歌应用商店降低了他们的佣金，苹果可能也会这么做，但我肯定他们都对30%的比例感到满意。他们自然希望得到更多，显然我并不认为竞争会在目前的市场上发生。”