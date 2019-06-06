在5G领域，我们令美国“眼红”的是什么

C114讯6月6日消息 有关美国对华为的禁令，有很多版本的意图猜测。之所以存在不同版本，也就说明各有存在的理由和依据。我们翻阅了美国政府和高官最近两年来有关5G的各种言论和报告。随着5G商用不断加速，美国对于争夺5G领先地位的焦虑感和紧迫感日益强烈。联系到美国政府对华为的打压，无论背后的真实意图是什么，在5G领域，美国的红眼病还是非常明显的。

一、频谱分配方面，美国运营商中低频段相对缺乏

在美国政府的支持下，Verizon，AT&T，Sprint和T-Mobile都在努力组织5G在美国开发和部署。在2018年末，联邦通信委员会投票决定建立一个释放毫米波频谱带宽的框架，以帮助加快5G的开发和部署。

美国联邦通信委员会在2018年底举行了首次5G频谱拍卖，开启了28 GHz频段，第二次拍卖于2019年3月14日举行，提供了24 GHz频段，第三次拍卖有报道称将于2019年晚些时候开始，依然毫米波频谱。

毫米波频谱与Sub-6 GHz频段（低频段）相比，在网络部署方面，因为其自身物理特性原因，保持广域覆盖需要部署更多的基站。虽然毫米波组件比低频段的组件更小，可以更紧凑地部署在无线设备上，但是因为要保障连续连接，需要建设较多的基站，这就会产生更多建设成本。

相对来说，我国工业和信息化部已经向三大运营商颁发了中低频段（Sub-6 GHz频段）试验许可。这将有助于解决未来的网络广域覆盖问题。至于针对热点覆盖的高频段频谱，目前我国虽然尚未分配，但是在网络部署方面，我们的困难要小于美国。

在美国Sub-6 GHz频段主要被政府占用，私营企业获得使用许可比较困难。如何平衡官方，特别是军方与私营企业在Sub-6 GHz频段上的使用问题的，已经成为美国政府亟需破解的困难。世界其他国家并没有美国这样麻烦。实际上，这有可能导致美国被迫自我孤立与世界其他国家。

为了解决5G部署中的中低频段不足的问题，美国联邦通信委员会已经准备批准Sprint和T-Mobile的合并申请。在频谱持有方面，Sprint和T-Mobile已经形成互补，并且两者持有的低中高频段将有助于实现5G网络部署。

二、现有宏基站规模有限，美国5G广域覆盖不易实现

频谱分配问题是5G竞争的核心，对于可选的频谱波段，无论是Sub-6还是毫米波，都将影响5G发展的方方面面。3Ghz和4Ghz之间的频谱波段主导了全球的5G活动，因为相比于毫米波频谱，3Ghz和4Ghz的传播更有利于广域覆盖，这也就意味着能用更少的基站数量提供相同的覆盖范围和性能。

5G网络提供的高可靠和低时延，其中对广域覆盖的要求是相当严格的。否则，缺失广域覆盖时，类似自动驾驶汽车、无人飞机等将很难使用。

美国除了大部分子Sub-6频段不可民用和商用外，在实现广域覆盖方面面临的困难更是短时期内不可能解决的。那就是站址，或者说宏基站缺乏。

我国的基站数量已经超过美日欧总和。4G基站方面，我国已经拥有超过400万座基站，相对来说，美国只有35万座。在5G网络快速部署方面，这种能力差距绝对不是一天两天能够弥补的。

三、快速部署和应用能力不足，美国担心被排挤主流

5G中低频段频谱缺乏和宏基站规模不足，必将限制美国5G网络的快速覆盖。未来随着Sub-6频段成为全球主要标准，我国实现这一领域的领先地位将是大概率事件。而且，从目前的进展情况看，我国在这一领域已经处于领先地位。

与美国的赛道不同，我国首先将在Sub-6频段上发力。从三大运营商的各种报道看，2020年前后我国将初步完成全球首个广泛使用的5G网络。届时这种先发优势将会推动智能手机和电信设备供应商以及国内半导体和系统供应商的市场大幅增长。

如果Sub-6频段成为全球主要标准，那么相应的设备和应用也将成为全球主流。虽然美国可以将中兴、华为等国内电信设备商排除可用范围，但是却无法阻止继续华为和中兴在全球范围内增加市场份额。如此以来，必将对那些将服务于美国市场的供应商造成巨大压力，毕竟美国的市场限度还是有的。

虽然包括美国、韩国和日本在内的多个国家都在毫米波进行5G试验或者部署，但是这些国家都没有停止对Sub-6频段的探索和尝试。考虑到Sub-6频段可能是短期内让5G覆盖更广泛、更经济的有效方案，进而将推动5G供应链的产品设计和制造。如此之后围绕Sub-6频段将有更多的设备提供支持。

目前国内的华为、中兴、小米、VIVO、OPPO等设备商的全球份额是持续增长的。未来随着5G在全球以Sub-6频段类似的频段部署，中国的智能手机和互联网应用及服务很可能占据主导地位。

华为任正非先生不久前表示称，全世界把5G做得最好的是华为，全世界把微波做的最好的是华为，全世界做5G只有几家公司，全世界做微波只有几家公司，只有一家公司，把微波和5G做得非常好，那就是华为。华为的这种能力，已经让美国非常忌惮。

四、在集中力量办大事方面，美国相差甚远

全国一盘棋、集中力量办大事，这是我们国家的优势，更是美国不具备的。5G方面的政策支持，虽然各国都有，而且主要是各种形式的减税。我们国家除了减税举措之外，给予的其他政策支持很多都是绝无仅有的。

从中央到地方，全国上下对5G的热切期盼，已经转化成各种实实在在的支持措施。5G商用已经列入国家年度重点工作，中央部门早已于去年推出了5G减税政策，监管层还在不断推出围绕5G应用的优惠政策，各省市区更是争相出台有关5G的支持政策，唯恐在全国落后。

以近期江苏省政府的发文为例，其推出的“十二条”举措重点就在于推动5G抢位发展。未来5G建设和发展过程中将涉及基站建设用地、用电等一系列具体需求，我们相信从中央到地方将会给出更多具体支持政策。

在5G领域，中国和美国各有特长，也各有弱点。实际上，美国既没有必要因为自己的短处而眼红别人的长处，也没有必要因为别人有长处而以“拳头”相向。美国最应该做得是发挥自己的长处，并在5G发展成熟过程中享用自己应得的那杯羹。因为历史的洪流是，顺之者昌逆之者亡。