中兴回应“5G牌照发放”：带来更大发展机遇

6月6日上午消息，根据央视报道，工信部今日将发放5G商用牌照。对此，中兴通讯回应称，5G牌照的发放，必将给中兴通讯带来更大的发展的机遇，引领我们走向一个新的发展阶段。

中兴表示，工信部宣布发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。5G不仅解决了人与人的通信问题，由于它的更高速率、更大连接、更低时延的特性，可以成为承载万物互联的网络平台，把连接拓展到人与物、物与物的万物互联网，带来无限的应用想象空间和商机，可以成为传统行业转型、各类新业务创新的使能平台。5G将开启万物智能互联时代，成为未来十年ICT行业和整个社会的新增长引擎。

中兴通讯将5G作为公司发展核心战略，5G牌照的发放，必将给中兴通讯带来更大的发展的机遇，引领我们走向一个新的发展阶段。

一直以来，中兴通讯作为5G推动者，一直重视5G关键技术和产品的研发，致力于5G赋能垂直行业的创新。

首先是资源投入，从2011年开始，我们逐年加大了对5G技术的研发投入。2018年，中兴通讯坚持创新驱动和聚焦提效，优化研发投入结构，继续聚焦以5G为核心的技术领域，研发投入为109.1亿元人民币，占营业收入的12.8%。2019年第一季度，中兴通讯坚持以技术创新为根本，持续坚定在5G核心领域的研发投入，研发投入为30.93亿元人民币，占营业收入比例为13.9%，占比较上年同期的9.8%上升4.1个百分点。

第二，做为5G践行者，在“让沟通与信任无处不在”的愿景下，我们一如既往地聚焦运营商市场，致力于为合作伙伴提供极简网络，通过SDN/NFV/AI技术以及DevOps能力和思维的引入，赋予网络快速响应的大脑，使网络具有IT的速度和CT的质量，面对行业“碎片化”需求，提供包括终端在内的5G端到端解决方案支持网络部署，带给合作伙伴不一样的专享体验。

第三，面对旺盛的5G行业应用需求及5G商业合作模式的改变，中兴通讯与合作伙伴携手开展了大量的5G行业应用探索，推动跨行业融通发展，推进智慧港口、智慧工业、智能安防等一系列行业应用落地，携手构建健康、完整的产业生态。

最后，中兴通讯通过向云网生态圈核心合作伙伴开放全球领先的5G无线、5G承载、5G大视频、5G网络切片、5G行业终端等5G核心产品能力，共同推进行业数字化转型。

中兴表示，作为全球领先的5G商用设备和解决方案供应商，我们将继续秉持自主创新、合作共赢的经营理念，积极参与中国5G网络的商用部署和建设，与行业合作伙伴紧密合作，积极推动5G业务应用和实践，助力垂直行业数字化转型。助力运营商打造优异的5G网络和创新平台，支撑全行业数字化应用，和合作伙伴携手共建5G生态圈，共同推进5G行业的健康发展。