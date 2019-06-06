波士顿动力公司准备推首款商用机器人，最快年底上市

6月6日消息，据The Verge报道，波士顿动力公司(Boston Dynamics)刚刚宣布，该公司正准备推出其首款商用产品，即名为Spot的四足机器人，并有望于今年年底前上市销售。

在拉斯维加斯举行的亚马逊Re：MARS大会上，波士顿动力公司首席执行官马克·雷伯特(Marc Raibert)展示了这款机器人。他表示，Spot目前正在多个“概念验证”环境中进行测试，包括包裹递送和从事测量工作。

在大会的第一天晚上，两个Spot机器人和人群混在一起，并由该公司两名员工监督。它们能够自主地导航环境，能够承受踢和推，并在复杂的地形上保持平衡，但它们不会自己决定走到哪里。

不过，正如机器人的操控者所展示的那样，它们的操控极其简单。使用D-pad，你可以像操纵任何遥控汽车或机械玩具那样操纵机器人，包括选择它要去的目的地，以及控制安装在底盘顶部的机器手臂。

机器手臂对波士顿动力公司的Spot计划至关重要。该公司将这款机器人定位为“移动平台”，用户可以定制它来完成一系列任务，而不是将其作为单一使用工具销售。

安装了3D摄像头的Spot机器人可以绘制建筑工地等环境的地图，识别危险和工作进度。当配备机器人手臂时，它有更大的灵活性，能够打开门和操纵物体。

雷伯特表示，波士顿动力公司将通过其机器人销售这种“运动智能”。你可以把它想象成亚马逊的AWS业务，但它并没有提供随时可用的计算能力，而是它的机器人移动性。

尽管波士顿动力公司对自己的机器人有着清晰的愿景，但它还没有证明自己能够将这一愿景转变为可行的业务。雷伯特称，该公司目前面临的挑战只是如何扩大产量，他希望能达到每年1000台。

雷伯特也没有透露Spot的价格，只是说商业版价格将“比原型便宜得多，而且我们认为它们将比其他四足机器人更便宜。”他称已经找到了付费客户，其中包括日本的建筑公司。