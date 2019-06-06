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OPPO回应5G牌照发放：已经做好全面准备，有信心首批商用

2019-6-6 9:57:35来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月6日消息 今天，工信部正式向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G商用牌照，这意味着我们——正式进入5G时代！OPPO已经做好5G商用全面准备，有信心成为国内第一批推出5G商用手机的厂商。

5G是一项复杂的系统工程，为了成为2019年反应最快的“运动员”，OPPO的5G布局很早就开始了。而且OPPO在5G方面的资源投入很大，截止到目前，OPPO在5G上的专利数量超过2000件。OPPO还与纽约大学，北京邮电大学等国内外知名高校合作开发，在包括网络、终端、应用等方面，OPPO都具有较深的储备。

2019年4月10日，OPPO正式在上海发布Reno 5G版，并宣布在5月开启OPPO 5G星火计划，面向全国招募5G首批体验用户。

据了解，OPPO 5G手机多国率先商用：

2019年4月，瑞士正式推出5G网络，瑞士联邦通信办公室许可运营商开始提供5G服务。而就在同月，在OPPO新系列Reno正式亮相的同时，OPPO联合瑞士电信发布OPPO Reno 5G版。瑞士发售的Reno 5G版也标志着OPPO正式在欧洲推出首款5G商用手机。

2019年5月20日，OPPO又在英国市场发布了全新的Reno系列手机，其中就包括联合英国运营商EE发布的Reno 5G。

2019年5月30日，OPPO在悉尼正式发布了Reno系列产品，包含4G和5G版本，其中OPPO Reno 5G版在悉尼Telstra总部的5G测试峰值速度达到了突破2Gbps。

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关键词：5GOPPO

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