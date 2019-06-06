员工想匿名吐槽？特斯拉：不可以！

匿名社交软件Blind被技术工作者用来自由吐槽工作上的事情以及其他一些不满。上千名特斯拉员工已经注册了这个App，但据报道特斯拉现在正试图压制其员工加入这个软件。

据外媒报道，特斯拉员工无法接收该应用的验证电子邮件。虽然Blind确实有公共论坛，但员工也可以加入一个专门针对他们公司的匿名社区。为了做到这一点，Blind就必须通过员工的工作电子邮件来验证身份。但据报道称，特斯拉似乎拦截了这些发给员工的验证邮箱，这意味着他们无法成功加入Blind上特斯拉的公司社区。更重要的是，员工还向媒体揭露：特斯拉的WiFi网络是屏蔽Blind的。

Blind的一位发言人在一封电子邮件表示：“特斯拉是唯一一家阻止其员工访问或注册Blind的公司。我们是通过用户的电子邮件发现了这个问题——用户表示他们无法收到来自我们以及公共论坛帖子的验证电子邮件，已经完成验证的特斯拉员工提出了这个问题。然后我们就查看了验证率，我们可以确定的是特斯拉正在阻止员工访问Blind。”

据报道，在5月4日Blind发现员工无法验证自己的工作电子邮件地址，加入特斯拉社群失败之后，就意识到了这个问题。发言人表示:“员工验证对我们的产品至关重要。”一个公开的Blind帖子表示这个问题很可能在上个月底就发生。“为什么特斯拉会反对他们的员工使用Blind？”有人在5月24日匿名发帖。“我们无法通过公司网络访问Blind。而是必须在手机上使用移动流量才可以。而且，他们似乎也在阻止Blind的电子邮件。我把这个App介绍给了几位同事，但他们无法接收验证码来完成注册过程！“

另一名自称是特斯拉工程师的Blind用户于5月25日在该帖子发表评论表示他们“非常确定验证邮件无法发送到邮箱”，并补充道该公司“很明显正在全球范围内进行这一屏蔽操作”。

一名匿名的Uber员工同一天也在帖子上发表评论，指出“在卡兰尼克处理Susan Fowler博客发布的性别歧视事件时，Uber也做了同样的事情。”

据报道，在2017年，Uber的公司WiFi网络下是不能连上Blind的。Blind的运营主管Alex Shin当时就对媒体揭露了这一点：“在Blind上活跃着100多家科技公司，Uber是唯一一家试图阻止员工使用Blind的公司。”

所有主流科技公司的员工都积极参与Blind，无论是公开的还是私密的论坛。Blind发言人表示：在这个软件上，来自微软的用户超过了5.5万人，亚马逊有3.8万人，谷歌有1.6万人，Facebook有1.3万人，Uber有1.1万人，苹果有1万人。

当然，员工并不可以通过在Blind上吐槽而使得公司内部发生任何意义上的改变，这并不是一个好的机制；但它确实可以作为一个非官方渠道来让他们匿名地表达心声。但网络上详述的指控未经审查，不应视为福音。虽然匿名吐槽可能是一种宣泄，但它也会是一个强大的剥削模式。如一位前谷歌系统可靠性工程师离职后在平台上就受到了攻击——平台上出现了数百条仇恨言论，其中很多人都攻击她作为变性人的身份。

尽管如此，就阻止被行业同行广泛用来吐槽工作的第三方软件这件事来看，特斯拉真是丑态尽显。根据Blind发言人的说法，5月4日发生了“广泛的验证失败”。就在前一天，特斯拉被爆出群发了一封威胁性的电子邮件给员工，严禁员工泄露任何有关于公司的商业机密。目前还不清楚特斯拉屏蔽Blind背后的确切动机，但考虑到上个月领导层发出的威胁性电子邮件，试图阻止任何有关知识产权或不当行为的泄密并不是一种空穴来风的猜测。

特斯拉尚未对此置评。