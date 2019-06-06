高德顺风车近期将试运营：不抽佣金、不为营利

新浪科技讯6月6日上午消息，新浪科技获悉，高德地图今日在广东、武汉已开始招募顺风车主，此举意味着高德地图即将上线顺风车业务。

新浪科技就此向高德地图求证，高德地图方面确认，计划近期在部分城市上线试运营公益顺风车业务，并表示此次上线顺风车业务，将坚持不抽佣、不营利、真公益、真顺风。

高德顺风车将重启主打不抽佣、不营利

2018年3月，高德地图曾在成都、武汉两地推出顺风车业务，当时即主打公益。2018年5月和8月，滴滴顺风车平台发生了两起严重安全事故，整个行业都受到波及。2018年8月，高德顺风车主动下线。

对于此次上线顺风车业务，高德地图方面表示：高德公益顺风车确已开始部分城市车主招募，计划近期上线试运营。高德公益顺风车将坚持不抽佣金、不为营利的真公益真顺风模式。会通过公益顺风车的模式来保障真顺风出行，还会通过更强的安全机制保障用户的利益。

值得注意的是，在高德的独家回应中，出现频率最高的词汇就是“公益”。

新浪科技发现，在启动招募顺风车主的同时，高德地图在App内上线了一个用户调研活动，主题为“你需要什么样的顺风车”。该活动由中国交通运输协会共享出行分会与高德地图联合发起，调研问题多与公益相关。活动说明中表示，“在你眼里，什么才是真正的顺风车？顺风车产品如何能做得更好？对于这些问题，每一个用户的声音都很珍贵。为此，中国交通运输协会共享出行分会联合高德地图共同发起了顺风车用户调研。”

是以公益为本位还是以营利为本位？这或许将是理解未来顺风车演进的一条重要线索。

顺风车能否做到真公益？

2016年7月，国务院办公厅印发《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，成为网约车、顺风车发展的根本方向。其中第（十）项规定，私人小客车合乘，也称拼车、顺风车，是“分摊部分出行成本或免费互助的共享出行方式”。

以北京市为例，据此指导意见，北京市落地的实施意见明确规定，“禁止任何企业和个人以合乘名义开展非法营运”。

从政策角度，顺风车原本的车道应该是互助的、公益的。但目前市场上，不少顺风车平台对车主或多或少都抽取佣金，少则5%，多则10%，甚至有的更高达到20%。

但有些顺风车平台在顺风车上采取巨额砸钱补贴的方式拉升运力，实质上导致大量网约车司机进入顺风车市场，乘车安全系数也随之被拉低。而在用户的认知上，部分顺风车企业的过度营销让很多用户潜移默化地将顺风车混同于低价网约车，进一步加剧了顺风车的“走形”。

顺风车的初衷是建立一个共享互助出行平台，在不增加拥堵的前提下满足更多出行需求。要想顺风车重回正轨，让顺风车回归初心或许是一条出路。

在公益本位下，对于用户的好处是，顺风车不易偏离其“好意合乘”的内涵。但从公司经营上，顺风车业务不会出现高速狂奔的增长。

高德地图在阿里经济体内的定位是基础设施，本身无营利压力，不会为了融资和估值的压力，牺牲用户价值。在2018年推出顺风车业务时，高德地图就曾表示，做顺风车的出发点是基于交通出行服务的自然延展而非追逐短暂的风口。

意愿之外是能力。顺风车的前提是顺风，真实的司机顺路匹配真实的乘客。从这个角度上看，顺风车平台要解决的问题不仅是订单的撮合，也需要对用户的出行需求和习惯有足够深刻的理解。

高德不仅拥有大量的用户出行需求，也有亿级的自驾车主用户，在使用场景上与顺风车具有非常高的契合度，同时也具备通过技术撮合共同出行需求的能力。