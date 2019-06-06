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工信部部长苗圩：一如既往地往欢迎外资企业积极参与我国5G市场

2019-6-6 10:45:31来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

工信部6月6日消息，工信部于当日向四家企业颁发了基础电信业务经营许可证，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。工信部部长苗圩强调，基础电信企业要加快5G商用步伐，推进5G网络共建共享，推动我国5G高质量发展。聚焦工业互联网、物联网、车联网等领域，为更多的垂直行业赋能赋智，促进各行各业数字化、网络化、智能化发展。5G牌照发放后，我们一如既往地欢迎外资企业积极参与我国5G市场。

工信部网站发布内容如下：

依中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国广播电视网络有限公司申请，工业和信息化部经履行法定程序，于2019年6月6日向四家企业颁发了基础电信业务经营许可证，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。

工业和信息化部部长苗圩同志出席颁证会并颁发许可证。工业和信息化部党组成员、总工程师张峰同志主持会议，国家发展改革委相关负责同志及中国电信、中国移动、中国联通、中国广电、中国铁塔主要负责同志出席会议。

苗圩强调，基础电信企业要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，加快5G商用步伐，推进5G网络共建共享，推动我国5G高质量发展，更好支撑服务数字中国建设，促进社会经济发展。

苗圩指出，各企业要以市场和业务为导向，积极推进5G融合应用和创新发展，聚焦工业互联网、物联网、车联网等领域，为更多的垂直行业赋能赋智，促进各行各业数字化、网络化、智能化发展。

苗圩强调，5G牌照发放后，我们一如既往地欢迎外资企业积极参与我国5G市场，共谋我国5G发展，分享我国5G发展成果。

参会企业均表示，将严格遵守相关法律法规和承诺，切实履行企业社会责任和义务，依法合规经营，创新转型发展，加快我国5G产业发展。

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关键词：5G

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