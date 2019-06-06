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魅族618夏日清凉价来袭，16Xs手机首发仅1499元起

2019-6-6 11:46:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月6日消息 今天，魅族16Xs新机宣布首发惊爆价，仅1499元起。魅族同时宣布，多款机型更迎来618夏日清凉价活动。即日起，魅族热销产品限时放价！魅族 Note9 直降 199 元、魅族 EP63NC 无线降噪耳机仅 399 元、魅族 LIVE 四动铁耳机直降 300 元、魅族 X8、魅族 16th 更有超值优惠。

有网友表示，魅族16Xs建议开售时领券优惠100-150元，而魅族科技副总裁@华海良 表示，“如你所愿！谁说只有旗舰才配的上设计？  让广角三摄神器16Xs 来的更惊爆些吧。”因此魅族16Xs在6月10日开售后，售价会是1499元起。

魅族16Xs搭载魅族独家定制的6.2英寸三星Super Amoled极边全面屏，延续了“Meizu Design”家族式设计语言。

魅族16Xs机身厚度8.3mm，重165g，采用全等边对称设计，出色的窄边框控制，使魅族16Xs拥有高达90.29%的屏占比。

配置方面，魅族16Xs搭载采用新一代Kyro 460八核心架构的骁龙675处理器，配备4000mAh大电池。

魅族16Xs搭载后置三摄，主摄采用三星4800W像素GM1定制版，搭配 AI 场景识别，超级夜景，第二颗镜头辅以黑白sensor，第三颗为超广角镜头。前置采用1600W定制镜头，支持0.2s面部解锁，配备人像模式、AI 美颜，支持前置 HDR+。

魅族16Xs还推出了全新的亚特兰蒂斯配色，采用的有机玻璃工艺，让魅族16Xs潮惊艳又不失大气。

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关键词：魅族16Xs魅族

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