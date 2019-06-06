中国联通：5G收费模式与4G产品既有承接又有创新

6月6日午间消息，中国联通今日宣布获得5G商用牌照。中国联通随后也发布了在市场、套餐资费和5G终端方面的策略，称面对消费者市场，5G收费模式与4G产品既有承接又有创新，流量是其中要考虑的重要因素之一，也会根据5G业务的技术特点研究新的计费模式。

在5G市场策略上，中国联通称已在40个城市建设5G试验网络，并推出了5G先锋友好体验计划。牌照发放后，将视网络建设和终端供货情况继续扩大友好体验用户的范围和数量。目前，已在40个城市推出了5G演示体验厅，本周开始在40城市范围开展“走进联通.5G在身边”为主题的5G体验活动，欢迎广大客户参与体验联通5G服务。

至于今年5G用户发展的具体目标，中国联通称还需要根据产业链的成熟程度进一步研究明确。不过中国联通预计，5G开始运营后，会带来新的业务形态和增长点，对移动和固定业务会有促进作用，公司也会通盘考虑市场经营布局的协同，保持公司生产经营健康发展。

在5G套餐资费上，中国联通称前期已经做了储备性的研究规划，发牌之后，会加快相关产品的研发进度。初步计划，面对消费者市场，5G收费模式与4G产品既有承接又有创新，流量是其中要考虑的重要因素之一，也会根据5G业务的技术特点研究新的计费模式。政企客户市场，5G服务结合网络的建设将更个性化和场景化，预计会根据客户需求，一客一策，推出基于场景的多元化收费模式。

在5G终端方面，目前各终端厂商已经研发了多款5G终端，将在入网测试，获得入网许可后上市销售。中国联通称会积极产业链合作伙伴合作，推动终端品类的丰富和产品成熟，推动终端量产和价格的进一步降低，满足用户对5G终端的需求。