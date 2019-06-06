领界EV正式登场，福特纯电汽车终于开始爆种

现在的汽车厂商，没个新能源纯电动什么的大概都不好意思跟别人打招呼，而在这一领域狂撒了上百亿美刀的福特，最近便针对中国市场推出了全新的福特领界，这也是福特在国内市场推出的第一款纯电动车型。

作为一款20万元以下级别的紧凑型SUV，福特领界的人气一直都相当靠谱，而此番推出的电动版本在外观方面也没动太多刀子，只是在进气格栅的设计上更偏向于大多数电动汽车的半封闭式处理，日行灯从双“L”变成了双“C”设计，突出了EV车型设计风格的同时，也保持了领界车型的原汁原味。

当然在内饰方面，福特领界EV也做了一部分调整，比如专门针对这款电动版车型推出的“星云灰”配色，使用了钢琴烤漆、碳纤纹理真皮包裹等多种材质的拼接，这种“高级感”自然更能讨好年轻用户的眼球，同时升级的10.25英寸全LCD数字仪表盘也相当有诱惑力。

在NEDC标准下，福特领界EV拥有360公里的续航成绩，日常城市通勤自然已经足够。同时福特还表示随着第一款纯电动汽车的落地，他们将会在中国市场推广多种不限量充电以及不限次数代客充电的服务，也算是给未来更多福特电动汽车的推广打下基础吧。

福特目前尚未公布这款纯电动车型的具体售价，但从领界车型的价格区间来看，EV版本应该依旧保持在20万元以内的价格区间，对于日常代步以及城市通勤用户来说都相当理想。而在领界EV之后，福特表示还会在国内推出更多新能源车型，看来全系电气化也是指日可待了吧。