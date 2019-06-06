滴滴七周年办内部吐槽会，员工称“力度很大很解气”

新浪科技讯6月6日下午消息，今日是滴滴成立的7周年，与往年不同的是，今年滴滴的七周年并没有举行庆祝活动，而是举办了一场“内部吐槽会”，数位员工上台对公司以及管理层个人进行了搞笑式吐槽。

据内部员工称，现场吐槽的焦点除了组织效率不高、跨部门协作繁琐、计划总赶不上变化、派单规则让司机抓狂、导航路线不合理、用户体验Bug高发之外，甚至还包括程维和柳青的开会方式等。

有滴滴员工称，作为吐槽会的两位主咖，程维和柳青也用幽默搞笑的方式对大家的吐槽进行了回应，并表示所有的问题都是自己和管理者的问题，后续将一一跟进落实。

“开始以为7周年是走个形式，但后来发现现场的吐槽问题看似在讲搞笑段子，其实很尖锐、很扎心，甚至一度出现尴尬的气氛，毕竟讲了很多大实话，特别解气。”有滴滴员工称。

“没想到这次内部吐槽会力度那么大，现场氛围特别开心，台上的同学也很敢说，Will（程维）说吐槽会就像照镜子，有了更多开放自醒的基因，能感觉到公司在反思，想越来越透明，也想听到更多真实的声音。”

滴滴公司内部的沟通方式越来越“直接”，例如今年年初在互联网企业大裁员背景下，滴滴罕见地坦诚公开将对非主业进行“关停并转”的消息。

去年两起安全事件之后，滴滴内部进行密集的安全整理和改进，对外沟通也越来越“透明化”，总裁柳青更是在微博上和用户及司机频繁互动，直面外界吐槽。