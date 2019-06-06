国铁吉讯：三大举措推动5G在铁路行业应用

6月6日，今日工信部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家运营商正式发放5G商用牌照，中国进入5G商用元年。中国铁路动车组WiFi系统唯一建设和运营主体国铁吉讯宣布三大举措推动5G在铁路行业应用。

据悉，国铁吉讯已组建专业技术团队，在高铁WiFi系统技术储备、高铁WiFi系统与5G融合、定制开发车载5G设备等三个方面进行了战略部署。

在技术储备方面，高铁WiFi系统车载设备己具备无缝切换至5G网络的技术条件。首先，高铁车顶天线支持2.6GHz、3.5GHz和4.9GHz频段，满足5G网络接入需求；其次，终端设备网络通信模块支持平滑切换至5G；此外，车内局域网及设备的软硬件接口已满足5G网络信号传输的要求。

国铁吉讯与运营商还对高铁WiFi系统与5G技术融合方案进行了深入研究，并初步拟定WiFi系统与5G室分融合的技术方案，将利用边缘计算、网络切片、虚拟化等关键技术，实现5G与WiFi系统用户之间的高度业务融合，解决高铁对5G信号屏蔽问题，将有效提升用户出行体验。

同时，国铁吉讯与华为、中兴等5G设备商开展合作，联合开发与高铁WiFi设备高度融合的车载5G设备，并计划于2019年底完成测试工作。

国铁吉讯通信专家表示，5G技术具有超高带宽、超低时延和海量连接等特征，在自动驾驶、智能制造、远程医疗等众多垂直行业具有广阔的应用空间。但由于5G频段较高、单基站覆盖范围较小等特点，5G网络建设成本约为4G的2至3倍。对于大型楼宇、高铁、矿山等相对封闭场景，5G基站很难进行无缝覆盖，WiFi将会是5G的最好补充，而高铁WiFi与5G技术的融合也将创造更大的社会效益和经济效益。