魅族16s全系降价500元！京东上市新低2699元真香机

IT之家6月6日消息 京东自营魅族16s今日14:30起，全系直降500元，（6GB+128GB）版售价2699元，（8GB+128GB）版售价2999元：点此购买。

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魅族16s搭载一块6.2寸、分辨率为2232*1080的屏幕，拥有4.2mm超窄下巴，91.53%超高屏占比，机身重量为165g，厚度为7.6mm。

魅族16s采用“满血榨干”版的高通骁龙855移动平台，具有7nm低功耗制程工艺，Adreno 640 GPU，3倍AI性能提升。此外，该机搭载UFS 2.1，配备6GB/8GB内存。

后置4800万像素AI双摄（IMX586+IMX350），支持OIS四轴光学防抖，支持双超级夜景模式、极限4800万像素模式。

支持mEngine 3.0，可以在游戏过程中全力运作，依据场景自行匹配相应振感，不同武器的射击振动也不尽相同。

魅族称，其瞬态响应速度提升1.5倍，在玩家开枪的一瞬间，就通过线性马达高速反馈到手上，仿佛真枪的后坐力一般，带给你更好的沉浸感。

此外，魅族工程师们还着重优化了玩家们的痛点，带来了100Hz触摸刷新率、30%屏幕点击响应速度提升、65%滑动操作响应速度提升。

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