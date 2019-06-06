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美国手机用户满意度：苹果三星并列第一，Galaxy Note 9最受欢迎

2019-6-6 16:01:36来源：TechWeb作者：小狐狸责编：懒猫/实习评论：

6月6日消息，据国外媒体Apple Insider报道，在一项针对美国手机用户的年度客户满意度调查中，苹果和三星并列第一，而三星的Galaxy Note 9被评为最受欢迎的手机。

调查小组在2018年4月至2019年3月期间采访了19658人，得出了今年的调查结果。

年度美国用户满意度指数（American Customer Satisfaction Index，简称ACSI）显示，这两家公司的得分均为81分，这要归功于三星的得分较上年上涨了1%。

Galaxy Note 9的用户满意度得分为86分，而iPhone X、iPhone 8 Plus和iPhone SE的得分均为83分。这些iPhone的得分与Moto G、三星的Galaxy J7 Prime和S8+相同。

不过，三星也有得分最低的产品Galaxy J3，这款产品的得分为77分。该公司很少在北美宣传其J系列手机，只是把它们看作是廉价的可替代手机。

ACSI表示，Galaxy Note 9用户喜欢它的6.4英寸屏幕和多样化的功能。

用户们反复提到的一个话题是，虽然他们对手机上的通讯功能感到满意，但对电池续航时间仍然感到失望，就连iPhone XR的续航时间也不会超过一天。

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关键词：手机满意度

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