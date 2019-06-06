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三星Note 10最新渲染图出炉：外观变化较大

2019-6-6 16:53:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月6日消息 三星Galaxy Note 10系列是今年最受期待的旗舰产品阵容之一，现在爆料达人@Onleaks放出了该机的最新渲染图，从图片来看其外观设计相较上代有较大的变化。

三星Galaxy Note 10将放弃上代的水平相机设置，转而采用位于顶角的全新垂直布局，并且整体形状比较圆润。在渲染中可以清楚地看到，Galaxy Note 10后面总共包括三个摄像头。据传闻，该机的摄像头是跟三星Galaxy S10系列相同的，意味着其将配备一个1200万像素主传感器和一个可变光圈镜头，还有一个2倍光变长焦镜头。

奇怪的是，三星Galaxy Note 10上似乎没有心率监测器，这表明三星正在抛弃自2014年Galaxy S5以来一直存在的功能。

Galaxy Note 10的正面最引人注目的细节可能就是手机的整体造型。多年来，Galaxy Note系列采用了更加偏矩形的外观，而Galaxy S系列则采用了更圆润的造型。但是今年的Galaxy Note 10似乎边缘更加锐利，而且上方和下方看起来是平齐的，从而使手机能够自立起来。

显示屏方面，Galaxy Note 10拥有一个6.3英寸双曲面AMOLED面板，配有屏幕内指纹扫描仪。不出所料，该机选择了打孔设计。但与Galaxy S10不同的是，单个1000万像素的自拍摄像头位于中心位置，而不是位于角落。另外，孔的尺寸似乎更小。

铝制框架底部有一个扬声器，还有一个USB-C端口，当然还有最重要的S Pen。但是，没有耳机插孔的迹象。在手机的顶部，三星似乎加入了一个红外线发射器。

最近有报道声称三星将放弃Galaxy Note 10中的所有物理按键，转而采用电容式触摸替代方案。然而，今天显示该机依然有标准音量键和电源键，但是没有Bixby按键。

Galaxy Note 10预计将在8月初正式上市，同时还有更大更昂贵的Galaxy Note 10 Pro，传闻后者有6.75英寸显示屏和四个摄像头。

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关键词：三星Note 10

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