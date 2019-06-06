随着谷歌的领先，苹果的人工智能战略在哪里?

北京时间6月6日消息，谷歌在上个月举行的I/O大会上展示了下一代谷歌助理（Google Assistant）强大而流畅的处理功能，吸引了众多与会者的关注。苹果则在日前举行的开发者大会上发布显著改进的新版语音助手Siri。苹果和谷歌在人工智能领域（artificial intelligence，简称A.I.）的做法形成鲜明的对比，对苹果来说这隐藏于幕后，而对于谷歌来说，这就是未来，人工智能将改变人们使用手机的方式。

苹果和A.I.

谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）一直直言不讳地表示，他相信人工智能将对世界产生影响，甚至比曾经的电或火更为深远，但苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在这个问题上则更为保守。这并不是因为苹果对人工智能一无所知，该公司开发的核心ML 3机器学习框架甚至可以帮助iOS开发人员利用iPhone的设备内处理能力，为其应用程序添加机器学习智能。库克早在2017年接受《麻省理工学院科技评论》(MIT Technology Review)采访时指出的，苹果推出的许多功能背后都有人工智能的支持。随后几天在接受彭博社采访时，库克还证实苹果正在研究汽车领域的自动驾驶系统，并将该公司神秘的Titan项目称之为“所有人工智能项目之母”，但此后，这个项目再也没有被苹果提及过。

苹果拥有资源，可以吸引人才，但也存在一些障碍。该公司在2018年4月挖来谷歌前工程副总裁兼机器智能、研究和搜索团队负责人约翰·詹纳安德里亚（John Giannandrea）担任高级副总裁，负责苹果机器学习和人工智能战略。Siri也是约翰负责改进的任务之一。今年，苹果再一次挖了谷歌的墙角，聘请伊恩·古德费罗（Ian Goodfellow）担任机器学习总监，该公司无疑正投入令人侧目的巨额资金来缩小人工智能领域的差距，如果自动驾驶项目改变了方向，苹果可能会释放更多的资源，但它确实有很多需要弥补的地方。

缩小差距

受到机器学习和巨大的云计算能力驱动，谷歌一直专注于软件，苹果的传统则是硬件。iTunes的消亡凸显出苹果软件已经变得支离破碎。谷歌正在将其Assistant嵌入越来越多的应用程序，而苹果的产品则缺乏凝聚力。从谷歌在拍照等方面的优势不难证明该公司的策略取得了成功，其人工智能可以为品质较差的硬件超越同类竞争对手创造条件。而谷歌即将推出的游戏流媒体服务平台Stadia对传统硬件又将是一大冲击。也许在不远的未来，人们的口袋里装得什么设备真的将不再重要。

事实上，谷歌找到了一种方法，将100GB的算法模型压缩到500MB，适用于手机为复杂的语音交互提供实时支持，这可能会改变游戏规则。这可能是打破人们对硬件的物理依赖的一个重要的早期步骤。越来越多的人意识到抱着手机不放的行为无益于健康，而人工智能可以让人们摆脱触摸屏的束缚。

当前正在进入一个人工智能终于开始不再是炒作的时代，谷歌正在引领这一潮流。苹果需要尽快在这一领域推出令人印象深刻的产品才能抓住未来。