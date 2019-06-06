京东为何“爱回收”？

兜了一圈，京东正式将二手电商业务握在了自己的手中。

6月2日，京东集团正式对外宣布旗下二手商品交易平台拍拍与电子产品回收平台爱回收合并。第二天，京东方面又宣布领投了爱回收最新一轮超过5亿美元的融资。融资过后，京东成为爱回收最大的战略股东，原京东拍拍总经理王永良将会出任爱回收合伙人兼联席总裁职位。

信息公布之后，美国证券交易委员会(SEC)官网也发布了相关决定性投资协议的公告。不过，SEC的公告和国内披露的“超5亿美金融资”有所出入。SEC公告显示，京东计划在未来5年内将拍拍二手业务并入爱回收，并提供一些流量资源。此外，公告中明确提及：京东将投资约2000万美元现金，换取爱回收的不具控制力股权。

当然，关于这份投资协议背后具体的协定细节，旁观者很难知晓。不过可以确认的是，京东兜兜绕绕了一圈，将自己的二手电商业务进行了剥离、回炉和掌控，可见其对于这块业务始终念念不忘。

京东苦“二手”久已

对于二手电商的艰难，国内一众电商平台中京东或许是感触最深的。以自营商品起家的京东，由于7天无理由退货政策的存在，令其在二次销售产品的同时也让“二手东”这个称呼不胫而走。“二手东”应该只是部分用户的调侃，不过京东在真正的二手电商业务方面确实有苦难言。

此次爱回收合并的“拍拍”，是京东旗下的二手电商业务板块，其前身是腾讯旗下的拍拍网。2014年腾讯与京东达成战略合作后，拍拍网也随之并入京东麾下并独立成为了一个二手电商平台。合并之初，京东方面给予拍拍相当大的支持，但拍拍始终未见太多起色。此后由于C2C个人二手交易过程中的售假问题始终难以有效监管，加之市场负面反馈也较多，京东于2016年4月1日正式关闭了拍拍网，原拍拍网团队也被京东集团其他部门收纳。

时至2017年12月底，由于京东GMV同比增速开始放缓，京东选择重启二手电商业务，并重新发布了“拍拍二手”品牌，新的定位为“品质二手电商”。不过，彼时国内二手电商领域的整体格局已经相对固定，阿里旗下的闲鱼以及58同城旗下的转转已经收割了大量用户，市场格局似乎难以被新玩家打破。

根据市场研究机构比达咨询的数据显示，今年3月闲鱼App月活用户数已经达到2439.9万人，转转月活用户数也达到1142.9万人，排名第三的微拍堂月活用户为155.9万人，至于爱回收和拍拍，则分列6、7位，月活分别仅为37.2万人和21.4万人，即便用户相加与闲鱼和转转之间的差距也非常巨大。

目前，闲鱼背靠阿里，而腾讯则是58同城的最大股东（持股为22.83%）。所以从某种意义上说，当下国内的二手电商领域依然是AT两家在交锋。如今爱回收和拍拍合并，京东方面对爱回收的投资或许能为其带来一波新的用户增长，但以爱回收+拍拍的体量来看，想借此拉近与闲鱼、转转之间的差距，依旧是一项艰巨任务。

二手市场正在悄然转变

随着整体经济的发展，我国闲置市场整体规模也在快速扩大。根据中国互联网经济研究院的数据显示，截至2017年底，我国闲置物品交易规模已达5000亿元，并以每年30%以上的速度增长，预计到2020年市场规模可以达到1万亿元。

在闲置市场整体快速增长的同时，二手闲置交易平台的规模增长实际上并未跟上这一速度。

以目前二手闲置交易领域的头号玩家闲鱼为例，据闲鱼总经理谌伟业在今年4月透露的相关数据显示，2018年闲鱼的交易规模也刚刚突破了一千亿元。也就是说，超过4000亿元（80%）的市场空间，依然可以让新老玩家发挥更多的想象力。

目前国内二手电商的主要运营模式分为两种，C2C与C2B2C。闲鱼和转转是C2C的代表，而爱回收则是C2B2C的坚守着。从目前市场的体量来看，C2C是当下市场的主流模式，这与整个国内二手闲置交易的属性有一定的关系。

对此，相关电商行业资深分析师对懂懂笔记表示：“对于个人用户而言，二手闲置交易是相对低频的，同时C2C的交易方式由于绕过了平台，也就实现了真正意义上的‘没有中间商赚差价’，由于交易价格方面相对较低，也正好符合相关用户关注的核心问题。”

该人士强调：“虽然直接的C2C交易有着便捷、低价的优势，但同时交易风险也会相对较高。由于二手交易本身没有一个明确的交易标准，商品的新旧程度以及保值价格都是用户自己定义，所以容易导致交易过程中出现纠纷。另外售假问题也是一个难题，目前C2C交易没有较为严谨的监管机制，很难杜绝假货的问题。”在他看来。对于平台方而言，C2C的方式只是将平台作为买家和卖家之间的工具，很难直接从交易过程中获取收入。“因此出于完善交易服务以及营收两方面的考虑，目前二手闲置电商平台更倾向于C2B2C的交易模式。”

的确如此，目前在市场上可以看到，除了爱回收、可乐优品这样原本就坚持C2B2C交易模式的二手闲置平台，连闲鱼、转转等也开始发力C2B2C的交易模式，也就是所谓的精品二手交易。此前，转转就推出了自营品牌“转转优品”，而闲鱼也在今年初推出了“闲鱼优品”。

线上之外，二手交易电商也正逐渐将触角伸向线下，业界称其为二手新零售模式。

目前，主营二手电子产品的爱回收已经拥有约300家线下直营店，主要负责回收二手手机产品。而闲鱼也于今年1月份，在杭州滨湖银泰购物中心开设了线下店“闲鱼小站”，全名为“闲鱼小站·回收宝”，以此试水现在回收业务。

对于这样的发展态势，上述电商行业分析师对懂懂笔记表示：“这种改变说明，主流平台已经开始担任起二手交易过程中相关规则的制定者和监督者的角色，这将会让整个二手闲置交易市场变得更加规范。另外，企业从交易中直接获得营收的可能也随之增加。”

合并之后，爱回收的挑战正式开始

面对如今国内的二手闲置交易市场，合并之后的爱回收既有很大的机会，也面临巨大的挑战。

在自身优势方面，与京东拍拍合并之后，此前专注二手数码产品的爱回收很有可能会得到京东甚至腾讯方面在流量、相关供应链方面的支持，毕竟京东同样也是以数码产品起家。这也将进一步完善爱回收自身的交易系统和业务流程，为其提升更好的用户体验。

优势之外，挑战也纷至沓来。首先就是用户体量问题，从现在的市场格局来看，即便爱回收和拍拍合并，二者体量相加也不及闲鱼或者转转的零头。而在流量支持方面，抛开闲鱼不谈，爱回收与转转之间也形成了“竞争”态势：由于腾讯和58同城的股权关系，目前转转显然被扶持的力度更大，腾讯已经在微信端为转转提供了相应入口作为流量支持。而未来京东麾下的爱回收能否与转转一样获得腾讯方面的流量支持，仍有待观察。

从京东此前在“拍拍”方面的一系列市场尝试可以看到，其在二手交易市场缺乏成功的经验，所以接下来在流量支持以及用户拉新方面，京东能够为新的爱回收提供何种程度的帮助，依然是一个未知数。

对于爱回收本身而言，在与拍拍合并同时获得京东新一轮大额投资后，势必要进一步扩充自身涉及的品类，不能再局限于二手数码产品。但是未来品类的大幅扩张，对爱回收的经营和控盘能力也会形成巨大的考验。

以往在二手数码产品方面，采用C2B2C运营模式的爱回收能够有效地把控交易流程，这也让爱回收的使用者获得了较好的用户体验。而品类扩充后，将会涉及到诸如日用品、服饰等方面的产品，爱回收能否在这些传统品类方面坚持C2B2C的运营模式，继续保持良好的用户体验都将成为关键。这其中的挑战，来自于成本方面的压力，如果继续沿用这一模式意味着要进行更大的投入，而加大投入的力度能否获得更好的回报？

以转转为例，目前转转在二手优品方面的商品品类也只有电子产品和书籍这两种，由此可见挑战的难度。而一旦未来爱回收在其他非标品品类上采用C2B2C模式，对于其整体运营和控盘能力而言都将是一个艰巨的任务。

结束语

与拍拍合并，成为京东旗下重要的电商平台，此举对于相对小众且垂直的爱回收而言无疑是一件大事。未来摆在爱回收面前的二手交易市场是一块巨大的蛋糕，但是横在其面前的对手也同样虎视眈眈。闲鱼和转转这两座大山对于爱回收而言是必然要追赶的目标，至于如何实现用户的持续增长，如何在扩张的过程中保证原本的用户体验，则是爱回收在获得新一轮融资之后，必须重点考虑的关键点。