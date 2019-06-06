小米有品宜洁无线手持扫地机体验

说实话，面对现在越来越快的生活节奏，你要在繁忙的工作之余轻松完成家务活单靠自身是件挺困难的事，于是就有了一系列的清扫工具出现，比如扫地机器人啊无线吸尘器之类。但手头拮据的小编，对于这种少说也要四位数以上的高科技，多少还有点下不了手，但纯粹的手动呢，又真的不想干，这时候便宜好用的清洁工具就显得无比重要了。

近日，爱活网收到一款来自小米有品推出的宜洁无线手持扫地机。看起来没有吸尘器那么复杂，但显然比传统的扫把扫起来方便。到底效果如何？不如我们试试看。

从外观来看，宜洁无线手持扫地机有着日式小家电的简约设计风格，无论是主机还是配件都打磨得不错，没有毛刺感，把手握起来也非常舒适。四根接杆通过接拔口的设计连接在一起，长度最长可达1.2米，对正常身高的人来说还是比较合适的，不必弯腰扫地。

扫地机主机表面就一个微微凸起的开关键，用脚直接就能启动或关闭，机身高度约为57mm左右，可以直接进入书架、沙发等底部进行清扫。在主机后侧有一个带防尘盖的USB-C接口，用来充电；另一个则是倾倒垃圾的开关，轻轻按下垃圾就直接倒出来，非常方便。

▲宜洁无线手持扫地机用脚开关机GIF

▲倒垃圾GIF

再来看扫地机的底部，对称式的边刷设计和V型刷毛设计的滚刷，以及能在上面黏贴无纺布的垃圾仓盖，以及四个小滚轮，整体看上去还是很不错的。此外，主刷和边刷都可以徒手拆卸进行清洗。

现在就让我们来看看宜洁无线手持扫地机的清扫的效果。我们准备了一些面粉和麦片撒在地板上，平时如果使用普通的扫把那肯定很难清除，但用宜洁无线手持扫地机轻轻一推，这些垃圾就全部进入扫地机内。虽然相比扫地机器人，可能没那么智能，且耗费了一点人力，但相对而言更好控制也精准，你敢说你家的扫地机器人就没乱跑过吗？

▲宜洁无线手持扫地机清扫GIF

此外，宜洁无线手持扫地机还随机附送了30张静电无纺布，在清扫的过程中可有效吸附掉扫毛难以扫起的细小灰尘、碎屑等。用完后，直接撕下来扔掉即可，无需清洗，无纺布的材料可被有效降解，环保又便利。

▲更换无纺布GIF

宜洁无线手持扫地机采用了2000mAh大容量电池，充电一次可持续使用2小时。350ml的大容量尘盒，一般的日常清扫的存量都不在话下，任意转动也不会泄露垃圾出来。而收纳就更方便，只要将杆子直立放，扫地机就能稳稳地站住。

宜洁无线手持扫地机众筹价为99元，没有扫地机器人或者无绳吸尘器那么贵，也比一般传统的扫把轻松好用很多。