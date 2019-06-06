5G元年，你可以选购这些5G手机

5G牌照的发放意味着我国的5G商用正式进入倒计时，除去三大运营商的加紧部署外，各大OEM厂商也正紧锣密鼓地投入5G终端的研发。事实上，现阶段已经有一些5G终端进入市场，若你想要在第一时间尝鲜5G网络吗，这些产品或许能成为你的首选。

三星Galaxy S10 5G

作为最早上架销售的5G终端，三星Galaxy S10 5G在两个月前就已经于韩国市场开卖，而本月Verizon也宣布，这部5G手机正式进入美国市场销售。事实上，在水货渠道，这部5G旗舰也早已登陆国内，不少人已经选择将它收入囊中

相较于普通版本外，三星Galaxy S10 5G的硬件略有一些差别，比如它具备更大的6.7英寸AMOLED显示屏、4500mAh容量，并在前后都提供了一组ToF深感摄像头。在核心配置方面，5G版本的S10也和普通版有所差异，它采用三星Exynos 9820处理器，并配备Exynos Modem 5100独立5G基带，同时官方提供了UFS3.0闪存介质，整体性能高于UFS2.1。

这里花时间介绍一下Exynos 5100独立基带，这是三星推出的首款5G基带，它采用10nm工艺打造，支持3GPP 5G NR新空口协议中的6GHz以下、28/39GHz毫米波频段，支持5G NSA非独立组网模式，支持增强4×4 MIMO、七载波聚合，6GHz以下频段最大下载速度2Gbps、上传速度150Mbps，毫米波频段下载速度则可达6Gbps。同时它也兼容支持2G、3G、4G，最高LTE Cat.20，下载速度1.6Gbps。

LG V50 ThinQ

LG V50 ThinQ是LG在今年MWC2019上推出的最新旗舰，在G8的基础上，V50通过外挂高通骁龙X50 5G调制解调器的方法提供了5G通信能力，而现如今它也通过各类渠道进入了国内市场，成为了一部可以先行买到手的5G手机。

从配置上来看，LG V50 ThinQ并没有太多的亮点，它与今年大多数的旗舰类似，其采用了一块6.4英寸OLED显示屏，前置提供了ToF组件，支持人脸识别解锁。核心配置则提供了高通骁龙855移动平台、6GB RAM + 128GB ROM。比较有特点之处是，LG为V50 ThinQ配备了一个副屏保护壳，在加装一款副屏套件后，LG V50 ThinQ也变成了折叠屏/双屏手机，你可以用它来操作游戏、边刷微（tui）博（te）边聊天，或者一边看视频一边发弹幕（我瞎猜的）。

当然，这特定需要你付出额外的成本。

OPPO Reno 5G版

5G终端可不止有国际品牌，国内品牌同样有得选！OPPO Reno 5G就是首部登陆欧洲市场的5G商用手机，而它也在近期登陆了澳大利亚，随着我国5G商用的临近，相信它也会在近期正式在国内市场发售。

从大致来看，Reno 5G版与Reno 10倍变焦版并没有差异，它们同样配备了6.6英寸全面屏，提供了侧旋式升降前置摄像头，搭载高通骁龙855处理器，8GB运行内存以及256GB储存空间。同时，背部提供4800万像素主摄像头、800万像素超广角摄像头和1300万像素潜望式长焦高清摄像头。

唯一的差异在于，Reno 5G版提供了X50 5G调制解调器，因此它能够在5G网络下运行。OPPO Reno 5G售价为999瑞士法郎，折合人民币6610元。

中兴天机Axon 10 Pro 5G版

摩拳擦掌只等5G发牌的可不止OPPO一家，早在MWC2109就已经发布的中兴天机Axon 10 Pro 5G版也是其中之一。

作为中兴的开年之作，天机Axon 10 Pro 5G自然是各种顶级技术都塞了个满满当当。首先在外观设计上，Axon 10 Pro 5G使用了目前比较流行的水滴屏设计，相比Axon 9的刘海屏，屏占比自然得以进一步提升。而在水滴屏下，中兴天机Axon 10 Pro搭载的是一块6.47英寸FHD+ AMOLED屏幕，同时配合屏幕的柔性特质，屏幕四周得以更圆滑的过渡到手机侧边，以此实现更为良好的握持感以及更优秀的视觉效果。

除了不俗的视觉效果外，中兴天机Axon 10 Pro 5G还搭载了屏下指纹解锁功能。至于手机背面，中兴则使用了同样目前手机领域相当流行的AI三摄配置，除了主摄像头外，一颗广角摄像头足够满足风光党，而另一颗长焦镜头也足够“特写党”的日常使用，配合AI算法加成，随手拍出好照片显然不是什么难题。

核心配置方面，中兴天机Axon 10 Pro 5G提供了高通骁龙855移动平台+X50 5G调制解调器的黄金组合，这意味着它除了能在当前LTE环境下提供最高速的网络体验外，即便到了5G时代，用户也无需换机，一样能够在第一时间体验到5G网络的酣畅。

小米MIX3

小米的5G终端同样不落人后，在今年的MWC2019大会上，它发布了支持5G网络的小米MIX3 5G版，这部终端已经在今年5月于瑞士正式开卖，而相信距离它回到国内市场，应该也不远了。

大体来说，小米MIX3 5G版与此前LTE版本在外观和设计方面并没有太多差异，经典的手动滑盖式机身以及全面屏都一如既往地提供。不过为了让手机用上5G网络，它的核心部件已经从高通骁龙845移动平台替换成了高通骁龙855移动平台，并且外挂有骁龙X50 5G调制解调器，最高能够提供超过2Gbps的下载速度。

另一项区别在于电池，可能是为了应对5G网络更高的功耗，5G版小米MIX3提供有3800mAh容量电池，比原版更大。同时，为了配合海外用户的使用习惯，侧边按键所唤醒的语音助手，也由小爱同学替换成了Google Assiatant。

当然，作为5G手机，小米MIX3目前在瑞士的定价为599欧元，折合人民币4494元。

Moto 5G Mods

谁是业界首款5G商用设备？答案是Moto。早在去年，它就发布了基于高通骁龙X50 5G调制解调器的Moto Mods模块，只要装上它，任何支持模块化的Moto手机都能摇身一变，变成5G手机。

事实上，Moto 5G Mods可以被看做是一块带有电池的基带模块，其中内置有高通X50 5G基带并配备有2000mAh容量电池，与手机相连接后，手机将会停用原有的基带芯片，启用X50 5G芯片。X50同样向下兼容当前所有的2G、3G以及4G网络。

还有一些上市时间未定的5G产品也不容错过

除了上述已经在全球各大市场上市的5G产品外，还有一些新品已经公布，但却仍未开售，不过它们同样不容错过。首先是华为Mate X，这台顶着华为首款5G可折叠终端光环登场的新品一经发布就吸睛无数。它采用了一整块8.0英寸8：7.1比例的OLED显示屏，整机折叠后机身厚度仅为11mm。从各类上手的照片来看，Mate X在折叠状态下与一台标准的智能手机无异，由于外折叠的中缝没有间隙，因此在使用时持握也不会受到折叠的影响。

由于正面没有向Galaxy Fold那样留有前置摄像头的区域，因此华为在Mate X的背后设计了侧边区域，其中容纳了全新的徕卡摄像头模组以及USB C接口，不过华为没有公布这套模组的具体信息。在使用时，用户可以采用机身背后的屏幕进行自拍和视频通话。

核心配置上，Mate X早采用华为海思麒麟980处理器，这与Mate 20系列相同。除此之外，为了实现5G功能，华为也在其中提供了最新的Balong 5000 5G调制解调器，这是业界首款7nm工艺5G基带芯片。另一个值得兴奋的特性在于，华为Mate X提供55W快充功能，根据官方数据，在30分钟内，55W充电器可以为4500mAh的电池恢复85%的电量。华为同时也为Mate X提供了侧边指纹解锁功能。

华为承诺会在今年年中正式开卖这款5G旗舰，欧洲市场售价达到了2299欧元，不知道在国内发售时，它会卖多少钱呢？

另外，一加7 Pro也联合英国运营商EE确定了一加7 Pro 5G版的存在，在今年夏天，用户就可以在英国市场买到这部手机。一加7 Pro 5G的机身尺寸虽然和标准版相同，但是公司为了迎接5G网络在内部进行了多项更改，包括叠层印刷电路板（PCB）设计，将冷却面积增加了20%，为5G网络重新设计了天线，甚至缩小了NFC天线。

不过，一加并没有公布一加7 Pro 5G的具体发售日期，也没有公布相关的价格信息。