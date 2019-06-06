【IT之家众测作品】天猫精灵CC评测体验

前言

在智能家居这个风口越来越多企业涌入的现在，国内的市场仿佛成了小米、天猫双足鼎立的局面。那作为一个非天猫智能家居生态链的用户，在拿到天猫精灵CC（以下简称CC）之后，我的感受究竟如何呢？

外观

IT之家寄过来的是白色版本，整体的外观看起来比较简约低调。

开机点亮屏幕之后，6.95英寸的可触控屏幕展现在眼前，确实要比手机看起来要大上不少，当然，这个黑边也并不算太小。

屏幕下方是一块灰色纺织布料，里面藏着两个全频扬声器。同时机身底部依旧留有出声孔位。

而机器所有的按钮都被放置在机身顶部，可以方便控制音量大小、静音以及屏幕。

中间的静音按钮，按下之后会亮起，此时声音与麦克风都会全面暂停工作。

使用体验

作为一个主打语音的智能音箱，在其“智能”方面算是中规中矩，查音乐找电影定闹钟，以及控制家居（如果你有天猫生态链的产品），都足以应付，但与其它品牌的智能音箱对比，也没有太多突出之处。

目前全部的App

在显示效果方面，它配备了一块1024*600的6.95寸的屏幕，换算之后约为170dpi，如果你真的要像玩手机一样去玩它，那你肯定会感受到十足的颗粒感。但是，没有人会这样去对待一个智能家居设备。

通常，我喜欢将它放在饭桌上，吃饭的时候作为追剧看电影的设备，一来解决了没有手机支架的痛苦，也能带来更好的音质。

说到音质，天猫官方称其为“天猫精灵最佳音质”，而在实测中，如果说给iPhone XS的音质打分为70分，那天猫精灵CC的音质就约为80分。XS的声音显得更加清纯，而CC的则更加浑厚。虽说没有2.1声道5.1声道的震撼，但在普通用户的影音娱乐中也算有比较不错的体验了。

未降噪，底噪稍大请谅解。音源均为虾米音乐，使用HQ高品质播放，录制设备为索尼a7r2+DeityD3 Pro

音源方面，大部分的流行音乐都可以检索得到，毕竟阿里的虾米音乐曲库也算比较丰富，也可以通过蓝牙连接，播放手机中的音乐。

视频来源为优酷视频，倘若你是优酷会员，那整体的体验还是非常不错的。使用起来的感觉有点类似电视版应用，但不需要专属的电视会员，最高支持720p的视频。

比较有意思的是，在最近的一次更新中，CC加入了bilibili的客户端，这样一来，我就能在这个小玩意上面轻松看鬼畜了。

bilibili标配的弹幕当然不能没有

值得一提的是，内置的音乐App与视频App，支持语音搜索，不支持屏幕输入搜索，但bilibili却只支持屏幕搜索，不支持语音控制。

在CC里面，还包含了多项针对儿童的功能，包括少儿图书、绘本之类的App，还有对儿童使用的时长控制等。

天猫精灵官方一直在大力宣传的爱家看护功能，只需要进入天猫精灵手机APP，点击精灵监护就可以通过CC自带摄像头实时查看监控了，如果觉得不过还可以搭配外置摄像头作为补充。

CC前置的800w摄像头，更为突出的功能是视频通话。手机端天猫精灵App可与CC相互拨打，对于不便使用微信的老人和小孩来说，非常便捷有用，再配合顶部的3个麦克风，也可以获得不错的通话质量。当然，对于年轻人来说，实用性就并不太大了。

▲自带AI美颜的视频通话功能

▲CC界面，左侧为已安装天猫精灵手机App的用户，右侧为未安装手机App的用户

内置摄像头的另外一个功能就是实时监控，倘若你家没有购买另外的智能摄像头设备，但又想临时看一下家里宠物或小孩的状况，那CC就可以作为你的应急选项，在手机端即可远程启动摄像头，无需确认。

CC并不能提供录像回看的功能，且没有红外摄影的能力，关灯情况下基本漆黑一片。仅仅只能作为临时应急的实时摄像头，因此如果有强烈需求的，还是建议购买智能摄像头会更为保险。

为了保护隐私，在无论是视频通话还是视频监控，CC只要启动摄像头，旁边的绿色指示灯都会亮起。

▲此时为开启视频监控状态

而我个人认为CC最有用的功能之一，其实是智能菜谱。周末一个人在家的时候，想自己炒个小菜吃，拆下CC的电源线，使用内置电池放在厨房，用语音让其播放菜谱，一步一步指导你完成烹饪，既方便又有成就感。

并且在不方便语音和触控的场景下，CC还支持手势控制。

延展性

现在的智能音箱，仿佛更多了给作为智能家居的中枢系统来设计，通过语音来控制其他设备。CC依旧肩负着这样的使命，对外部的拓展方面，CC支持2.4g/5gwifi网络，在网络中，CC可与网络中的天猫生态链设备作联动。

天猫智能家居生态链接入的企业其实非常多，而且都是身边较为知名的品牌，但由于我目前手头并没有适合的设备，因此也没有办法进行完整的测试。

▲天猫智能生态链，图源官网

但天猫还有一个非常有意思的小玩意，就是这个天猫精灵无线按钮，配合CC可以实现很多有趣的功能，可以贴在门口当门铃，别人一按，CC就会响铃；也可以放在床头，早上起来按一下，播放当天的天气信息；也可以配合其他智能家居，作为开关或者功能按键......

续航

最后还是要来聊一聊续航。在平日的使用中，我是将其一直插着电源使用的。

但实际上，CC内置了5000毫安的电池，当拔出电源的时候，屏幕上会出现一行提示，告知你剩余可用时间。

当其他品牌的音箱因为停电而让你错过闹钟或是想要移动到别的位置观影娱乐的时候，你就会明白内置电池的好处。

这块5000毫安的电池经过测试，我用50%的音量播放音乐，整整播了11个小时40分钟才将电用完，与机器本身提示的时间非常接近。

总结

那究竟这样一台设备值不值得花699元去购买呢？

功能上，天猫官方宣传有1400项技能，14项黑科技，但我个人认为日常影音娱乐中能满足就行了。对于厂商来说，花里胡哨的功能都不难实现，因此硬件是否支持就显得尤为重要，一台有电池，一台只能靠插电，我肯定会选一台内置电池的。但CC也不是十全十美，在对自然语义的理解方面，仍然有提升空间。

在现阶段来说，智能音箱更多的是作为智能家居的中心，用其来链接其他的智能设备，如果你是一个渴求现代化的智能家居体验的人，那智能音箱一定是你必备的产品。而这时候，选择平台与品牌应该远比选择某个特定的音箱产品更为重要。

但是如果你是一个像我这样的城市租房青年，无法对现有的家居环境大动干戈的话，那选择智能音箱则更像是一个娱乐型产品，在购买之前，只需要明确你想听的音乐想看的视频是否在其平台上就可以了，因为基本的功能都大同小异。

也正因如此，消费者才更加希望能有更多品牌开发出更多好玩有趣的玩法，做出真正有差异化的产品。