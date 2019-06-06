海外废弃的ofo共享单车有了新用途：捐给缅甸学生

北京时间6月6日晚间消息，据美国科技媒体TechCrunch报道，摩拜单车和ofo是中国共享单车领域的创业公司。随着他们逐渐退出国际市场，剩下的自行车如何处理成了问题。但一位创业者似乎找到了一种解决方案：捐赠给需要它的学生们。

麦克（Mike Than Tun Win）是一位“多产”创业者，所创办的公司包括科技创业项目8bod.com，以及旅游初创公司flymya.com等。据悉，他已经从ofo等共享单车初创公司那里购买了1万辆自行车，准备把它们捐赠给缅甸的学生们。此前，这些学生步行数英里去学校，他们的家里缺乏交通工具。

麦克解释说：“在农村，一排又一排的学生从家里走到学校，这是很常见的现象。有些学生需要走上一小时，他们的家庭几乎买不起像自行车或摩托车这样的简单交通工具，校车对他们来说更是奢侈品。”

为了弥补这一差距，麦克创建了一个名为“LessWalk”（少走路）的非营利机构。目前，该机构正在收购这些自行车，提供给学生们使用。其中，很多自行车都是从ofo等共享单车初创公司那里购买的。

缅甸拥有5000多万人口，其中有900多万学生。麦克还表示，希望能激励“全球的朋友们”效仿他的做法，建立类似的捐赠项目，让大量被遗弃的自行车重新投入工作，而不是制造更多的城市垃圾。

当然，捐赠也并非是重新利用这些自行车的唯一方式。在摩拜单车准备退出欧洲市场后，其欧洲领导层将从摩拜单车中国所有者手中收购其欧洲业务。