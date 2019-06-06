透明新主义，森海塞尔IE 500 PRO/IE 400 PRO评测

2018年末，森海塞尔IE 40 PRO开启了森海塞尔全新的设计征程，从此IE系列不仅获得了PRO系列的名号，还采用了透明风格腔体，透着浓浓的时尚气息。新设计也给接下来更高端的森海塞尔IE 400 PRO与森海塞尔IE 500 PRO留足悬念，TrueResponse技术7mm发声驱动器，源自IE 800双腔体吸音系统，都让森海塞尔IE 400 PRO/IE 500 PRO备受期待。那么新耳机表现如何？是时候来验证一番了。

新驱动器附体

森海塞尔是单一发声驱动器的坚定支持者。他们认为多驱动器模式必须对声音进行分解再交给每一个部分，这时候在频率切换点会相当容易产生交叉效应，亦或者其他声学伪像，最终导致听感的不自然。因此，只有在物理上完整的一个有机整体，才能提供出自然、温暖的效果。更重要的是，单驱动器结构才会有让更多空气用于传递声音，而不是相互干涉。

在森海塞尔IE 40 Pro上，森海塞尔为其设计了一套全新的动圈式10毫米宽带换能器，确保每个频段衔接自然、完整。到了森海塞尔IE 400 PRO/IE 500 PRO，驱动器再度更新，取而代之的是一套仅有7毫米的动态驱动器，仍然通过每个腔体内仅包含单个驱动器的形式，对抗过渡频率和相位差区域中的干扰效应。

这套7毫米驱动器具有三管通风的磁系统明显降低失真系数。耳道上方则融入了源自IE 800的双腔吸收器，最大程度减少可能自然发生的共振峰。而共振峰很容易掩盖更高的频率，致使听力为了分别高频而变得疲惫不堪。而给耳机加强重低音往往比充满细节的高频更为简单，最后逐渐变成了一种营销手段。

响亮不是监听耳机的标准，精准才是。驱动器需要柔软、灵活、稳定、清晰控制每一次声音动态变化，声场不受失真影响，透明清澈，针织可以减轻耳朵的声音压力。这就是森海塞尔IE 400 PRO/IE 500 PRO新单元在做的事情，凭借森海塞尔TrueResponse技术，7毫米驱动器产生的声音，即使在高声压级环境下，也能保持清晰且不失真。

用森海塞尔对新驱动器的形容，那就是小，且有机完整，紧凑的驱动器，在优化设计下用尽全风量和每平方毫米声音传导。

也因为如此，森海塞尔IE 400 PRO/IE 500 PRO腔体使用了完全透明无磨砂质感的腔体设计，用空旷的腔内设计，凸显森海塞尔新单元的优势。

▲左为森海塞尔IE 400 PRO，右为森海塞尔IE 500 PRO

而新单元带来的优势，不仅只有声音。两款耳机的重量均只有18克，配合可记忆调节的耳挂，以及入耳式腔体本身的支撑，使得耳机佩戴之后几乎没有存在感。

同时森海塞尔IE 400 PRO与森海塞尔IE 500 PRO之间的设计也略微不同，森海塞尔IE 500 PRO包括耳挂、耳机线在内均使用了透明设计，露出双绞线电缆，更适合大批量操作。森海塞尔IE 400 PRO的耳挂与耳机线则仍然使用传统的树脂包裹线材，与IE 40 PRO相似。

虽然森海塞尔IE 400 PRO与森海塞尔IE 500 PRO耳机仍然使用自己的线材接口标准，不兼容MMCX等流行接口，但IE 500 PRO与IE 400 PRO可以互换使用。也就是说，IE 500 PRO上的双绞线电缆，可以安装到IE 400 PRO上。不过需要注意，IE 40 PRO接口无法与IE 400 PRO/IE 500 PRO兼容。

让听觉感知更多

除了配色细节不同，森海塞尔IE 400 PRO与森海塞尔IE 500 PRO定位也不一样。森海塞尔IE 400 PRO频率响应为6-19000Hz，声压级123dB (1kHz / 1 Vrms)，更高阶的森海塞尔IE 500 PRO，频率响应为6-20000Hz，声压级126dB (1kHz / 1 Vrms)。

森海塞尔IE 400 PRO偏向于表现打击感与节奏，特别是低频节奏突出，并保证足够清晰的细节。同时中高频相对IE 40 PRO更为饱满。在坚定不移奉行三频均衡的前提下，IE 400 PRO低频仍然会让人上瘾。诸如Taylor Swift《Blank Space》，亦或者Jessie.J/B.O.B《Price Tag》带着强烈节奏的流行音乐，在IE 400 PRO驾驭下变得更为丰满。

在细节掌控和清晰度上，森海塞尔IE 500 PRO无疑比森海塞尔IE 400 PRO表现更好，它将声音推向了更大的场面，你可以用来聆听贝多芬《A大调第九号小提琴奏鸣曲》，体验沉默中爆发的临场感，也可以应对电影《星际穿越》插曲《No Time For Caution》中拉赫玛尼诺夫式狂轰滥炸。即使应对流行音乐，Ed Sheeran《Shape Of You》，IE 500 PRO游刃有余，层次也比IE 400 PRO更为饱满。

从任何角度来看，森海塞尔IE 500 PRO其实都比森海塞尔IE 400 PRO上了一个层级，森海塞尔IE 400 PRO所强调的低频在森海塞尔IE 500 PRO依然有十足的表现，只不过IE 500 PRO发挥更为出色，让耳朵的注意力更平均的放在各个频段上，也正好更符合森海塞尔的设计风格。

IE新转变

至始至终，森海塞尔都希望通过IE系列传达MoreMe的理念。作为监听耳机，IE系列应该承担起在舞台、现场中，能让演奏者提供更多感知、掌控以及合声环境下找到属于自己声音的能力。

森海塞尔用IE 500 PRO和IE 400 PRO告诉我们，监听耳机不一定是平如淡水，丰富、饱满、透彻的细节表现，就算对于普通消费者而言，同样也是一种享受。

更重要的是，IE PRO系列从设计语言到单元驱动器都做了全面改变，将音质与流行元素合二为一。森海塞尔正在逐渐退去旧元素，用年轻风格尝试拓宽市场，这也是新一代消费群体们所希望看到的。