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16s全系降价500元，魅族公布购机老用户补偿措施

2019-6-6 21:27:47来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家6月6日消息 今日，为迎接618活动，魅族16s全系降价500元，售价2699元起。

为了补偿购机老用户，魅族公布了补偿措施。

1.魅族618清凉价，包括16s、16xs、16系列等机型和配件产品限时优惠；

2.针对6.6之前购买魅族16s的用户，魅族也给出了相应补偿措施：领取500元的购机优惠券，2019年12月31日之前都可使用。

魅族16s采用6.2英寸2232×1080分辨率Super AMOLED屏幕，拥有4.2mm超窄下巴，屏占比高达91.53%。

魅族16s搭载高通骁龙855移动平台，具有7nm低功耗制程工艺，Adreno 640 GPU，3倍AI性能提升，采用UFS 2.1，配备6GB/8GB内存。后置4800万像素AI双摄（IMX586+IMX350），支持OIS四轴光学防抖、双超级夜景模式与极限4800万像素模式。

魅族16s搭载了基于Android P+Flyme 7.3打造的One Mind 3.0，采用汇顶第二代光学指纹方案，以及全新升级的Super mTouch与mEngine 3.0。

价格方面，6GB+128GB版本售价2699元，8GB+128GB版本售价2999元。

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关键词：魅族16s

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