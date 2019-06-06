微软Excel已支持显示实时股票信息

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IT之家6月6日消息 微软已与纳斯达克和金融市场信息提供商Refinitiv达成合作，将实时股票数据带入Office 365中的Excel电子表格中。
用户只需要输入股票代码，点击股票，就可以得到指定股票的最新价格、交易量以及其他财务信息。而且Excel还会提供更广泛的金融数据、包括比特币、债券、国际货币、盘后交易信息、52周的高低位等等。
该功能目前已经可用，但微软称其目前还处于“初级阶段”，微软还在开发其他新功能，包括允许用户查看历史数据的更新以及自动更新价格。
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