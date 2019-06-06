比亚迪今年累计销售76915辆纯电动汽车，同比增长375%

IT之家6月6日消息 比亚迪今天公布了2019年5月销量快报数据，本月新能源汽车销量为21899辆，其中纯电动车本月销量15312辆，纯电动车本年累计销量76915辆，同比增长375%。

据悉，比亚迪 2019 年 5 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 1.312GWh，本年累计装机总量约为 6.903GWh。

在燃油汽车方面，本年累计销量70255辆，同比减少45.59%，不及新能源车的119082辆。