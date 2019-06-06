谷歌26亿美元收购美国数据可视化分析公司Looker

猎云网今日获悉，谷歌以26亿美元现金收购美国数据可视化分析公司Looker。

Looker由Netscape早期员工及LiveOps前CTO Lloyd Tabb创立于2012年，总部位于加州圣克鲁斯，同时在旧金山、纽约、伦敦和都柏林设有办公处。这家公司主要是为企业提供软件服务，帮助其管理无穷无尽的数据。

Looker的订阅服务让企业能有更多选择，比方说可视化操作台，以及获取Slack（办公集成软件）或Salesforce（客户管理工具）等应用的数据。根据服务不同，Looker所收取的费用也不同。据了解，IBM、Amazon Prime Now、Square、WeWork、Indiegogo和Giphy等均为Looker的付费用户。

2017年3月，Looker完成了8150万美元的D轮融资，领投方为CapitalG（也就是前Google Capital），Geodesic Capital和高盛跟投。另外，其现有资方凯鹏华盈、Meritech Capital Partners、红点创投和Sapphire Ventures也参与了此轮融资。

2018年12月，Looker以16亿美元的估值完成了1.03亿美元的E轮融资，该轮融资由Premji Invest领投，Cross Creek Advisors以及公司现有投资者参投。

Looker首席执行官Frank Bien当时曾表示公司已拥有超过1600名客户，前不久刚刚突破了1亿美元的营收运转率，对于所有的SaaS企业来说，这一个很不错的成绩。更重要的是，Frank Bien表示目前公司的收入同比增长70%，在未来很长一段时间内公司有信心保持这种增长状态。