印度政府拟在2026年前将40%出租车转为电动车

据一名消息人士和政府会议记录显示，印度计划在2026年4月之前，命令优步（Uber）和Ola等出租车聚合商将40%的出租车转为电动汽车。

据知情人士和路透社查阅的记录显示，软银集团支持的优步和Ola最早需要在明年开始改造它们的车队，到2021年实现2.5%的电气化，到2022年实现5%的电气化，到2023年实现10%的电气化，然后再提高到40%。

像Ola这样的出租车公司此前曾尝试在该国运营电动汽车，但由于基础设施不足和成本高昂，没有成功。

然而，印度政府正寻求推动新政策，以促进电动汽车的使用。印度正试图减少石油进口，控制污染，以履行2015年《巴黎气候变化条约》一部分的承诺。

由印度总理纳伦德拉-莫迪（Narendra Modi）领导的印度智库Niti Aayog正在与几个部委就电动汽车政策进行合作。Niti Aayog在政策制定方面发挥着至关重要的作用。知情人士称，印度政府希望“通过公共交通推动电气化”。

行业数据显示，在截至今年3月的一年时间里，印度电动汽车销量增长了三倍，至3600辆，但只占同期印度330万辆柴油和汽油汽车销量的0.1%左右。与此同时，邻国中国电动汽车销量在2018年增长62%，至130万辆。

在5月28日于新德里举行的一次会议上，Niti Aayog的官员，道路交通、电力、可再生能源和钢铁等部门以及重工业和贸易部等部门，都建议印度的出租车运营商逐步改用电动汽车。

知情人士表示，他们还建议，从2026年4月起，所有用于商业用途的新车只能使用电动汽车。这一改变也适用于优步和Ola。

该人士补充称，从2023年4月起，用于商业用途的摩托车和小型摩托车，如外卖或电子商务公司使用的摩托车，也必须是电动的。

在印度，Naspers和腾讯投资的Zomato和Swiggy等外卖应用蓬勃发展。亚马逊和沃尔玛旗下Flipkart等电子商务公司的销售额也在上升。

该委员会还提出了一项计划，计划逐步在城市内引入电动巴士，到2023年，电动巴士的比例将达到5%，到2026年将升至30%。此后，所有新的城市公交车都将需要电力驱动。