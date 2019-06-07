Chanel推出16800港元篮球，真球迷会收藏吗？

连Chanel都舍不得买，还敢自称是真球迷？！

先别急着反驳，这并不是什么黑话，而是近日Chanel发布了一款价值16,800港元（约合人民币14817元）的篮球。篮球表面使用了高级小牛皮材料制成，黑色的球身上印有“CHANEL”字样的银色/金色烫印字母。

值得一提的还有与它配套的球套，球套的设计完全参考了Chanel的手袋链，时尚感十足的同时又极具奢华感，可以说非常有收藏价值了。当然啦，除了放在家当成摆设之外，Chanel的这款篮球完全可以在球场上发挥实际作用。不过，真的会有人舍得这么干吗？

当然，这也并不是Chanel第一次推出运动产品。早在2012年，Chanel为了迎合伦敦奥运会便推出了乒乓球和网球套装，经典的黑白配色加上大大的双C品牌logo，简约又拉风。

另外，Chanel还曾在法国阿尔卑斯山脉的顶尖滑雪胜地——库尔舍维勒(Courchevel)开过店，店内出售的原木色调滑雪板、双板、单板、雪镜等滑雪装备均出自Chanel。

而在2015年橄榄球世界杯决赛之际，Chanel甚至还特别设计了红、白、黑、蓝四种颜色的橄榄球。

除了上面这些“陆地运动“之外，一向热衷各类海上运动的Chanel也曾多次推出冲浪板。比如在今年的春夏系列中，Chanel就直接发布了一款价值8,900美元的冲浪板。冲浪板表面由铝结合玻璃与聚氨酯材质所制成，主调则是淡雅的银色，双C的品牌Logo照惯例也印在板上，可以说十分显摆了。

嗯，说了那么多，各位土豪球迷们难道不准备买个篮球玩玩吗？