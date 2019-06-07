摩根大通分析师：4、5两月特斯拉Model 3注册量已超过一季度

据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉经历了一个略让人失望的一季度，产量和交付量环比双双下滑，终结了连续7个季度的增长势头，其中产量是减少了近1万辆，交付量则是环比下滑超过了30%。

而在特斯拉目前在售的车型中，Model 3是产量和交付量最大的，但这一明星车型在今年一季度的交付量也有下滑，其产量较上一季度增加了1500多辆，但交付量却减少了12250辆。

但在经历了一季度的下滑之后，特斯拉二季度大有重回增长势头的趋势，其CEO马斯克上月底在给员工的邮件中就表示，他们二季度的交付量有望创下新高，而从投行方面的数据来看，Model 3的交付量在二季度的前两个月也有明显提升。

在特斯拉未对外公布具体的交付数量之前，注册量就是外界感知特斯拉电动汽车交付量的重要指标，而摩根大通分析师约瑟夫·奥沙(Joseph Osha)和希拉里·考利(Hilary Cauley)在给投资者的一份报告中表示，4、5两个月特斯拉Model 3的注册量就已将超过了一季度的注册总量。

摩根大通也上调了特斯拉二季度的电动汽车交付量预期，奥沙和考利表示，已有明确的证据表明交付量较一季将会有明显回升。

不过，摩根大通对特斯拉2019年全年的交付量略有下调，由之前的37.96万辆下调到了37.89，这主要是因为他们认为特斯拉Model 3的产量在提升的同时，Model S和Model X的产量在下滑，因而将全年的交付量较先前的预期下调了700辆。