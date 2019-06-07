内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

摩根大通分析师：4、5两月特斯拉Model 3注册量已超过一季度

2019-6-7 11:47:01来源：TechWeb作者：辣椒客责编：嗜橙/实习评论：

据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉经历了一个略让人失望的一季度，产量和交付量环比双双下滑，终结了连续7个季度的增长势头，其中产量是减少了近1万辆，交付量则是环比下滑超过了30%。

而在特斯拉目前在售的车型中，Model 3是产量和交付量最大的，但这一明星车型在今年一季度的交付量也有下滑，其产量较上一季度增加了1500多辆，但交付量却减少了12250辆。

但在经历了一季度的下滑之后，特斯拉二季度大有重回增长势头的趋势，其CEO马斯克上月底在给员工的邮件中就表示，他们二季度的交付量有望创下新高，而从投行方面的数据来看，Model 3的交付量在二季度的前两个月也有明显提升。

在特斯拉未对外公布具体的交付数量之前，注册量就是外界感知特斯拉电动汽车交付量的重要指标，而摩根大通分析师约瑟夫·奥沙(Joseph Osha)和希拉里·考利(Hilary Cauley)在给投资者的一份报告中表示，4、5两个月特斯拉Model 3的注册量就已将超过了一季度的注册总量。

摩根大通也上调了特斯拉二季度的电动汽车交付量预期，奥沙和考利表示，已有明确的证据表明交付量较一季将会有明显回升。

不过，摩根大通对特斯拉2019年全年的交付量略有下调，由之前的37.96万辆下调到了37.89，这主要是因为他们认为特斯拉Model 3的产量在提升的同时，Model S和Model X的产量在下滑，因而将全年的交付量较先前的预期下调了700辆。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有