虽前路阻碍重重，美国科技岗仍备受移民青睐

根据求职网站Indeed的数据显示，尽管最近美国移民问题凸显，但全球范围内对美国技术类职位表现出的求职兴趣仍保持稳定。

不过，根据Indeed从全球最大的求职网站上搜罗来的信息显示，美国科技类岗位在印度地区的受欢迎程度不如从前，显示出下降趋势，要知道印度一直是美国科技类岗位境外点击率的主要来源。

在软件开发和工程领域中，需要攻坚克难的高薪职位是国外技术工作者最热衷的职位。

2019年初，在Indeed.com上，美国技术类职位的境外点击量份额从2018年第一季度的9.3%上升到了2019年第一季度的9.6%。而2019年2月，美国技术类岗位点击查看率比加拿大低15%。

美国科技类职位对印度求职者的吸引力一直是最高的，大部分的点击率都是印度求职者贡献。截至到2019年4月1日，美国科技类职位的点击率有3.7%都来自印度的互联网协议地址，加拿大才区区的0.6%，其次是英国，0.4%。

在美国科技类职位点击率排名前10位的国家中，来自德国、法国和俄罗斯的点击量同比增幅最大，在2019年的第一季度均超过了25%。但是，印度同比下降8%，巴基斯坦下降了37%，英国下降了12%。

法国求职者对美国科技类职位的兴趣在2018年9月到12月中疯狂飙升。此外，这种趋势早在黄背心运动之前就已经出现。

2019的第一季度，外国求职者最常点击查看的技术岗位都是开发岗和工程师岗。许多专业的软件密集型岗位受关注度非常之高，高级Java开发岗的招聘帖中大约有44%的点击都来自国外。

无论是Python还是PHP，Android或iOS，来自境外的点击率占比都在27%到38%之间。相比之下，571个有技术职称的研究岗位，来自外国的点击率只占8.7%。

另一方面，最不吸引国外求职的技术类岗位包括技师和支持人员，以及一些分析师和经理岗。在大多数情况下，这些技术工作并不需要太多的技术技能和教育水平。

入门级的IT技术员岗仅仅吸引了到国外1.6%的点击量，其他的技术支持或服务岗来自国外的点击率也都低于3%，远低于整体技术岗位国外点击率的中位数。

难度较高的技术类岗位吸引力最高。这其中的一个衡量标准是职位名称每次发布的平均点击次数。每次发布的点击次数越多，潜在申请人的数量就越多。较高的国外点击份额与较低的单次点击率之间存在着明确的关系。

同样，平均工资较高的技术岗位吸引力也较高。这种关系背后反映出的可能还有签证要求。例如H-1B签证的办理费用很高，这就需要更高的报酬，求职者也具备相应的高技能和价值。

尽管美国国内对移民问题讨论激烈，但国外求职者对美国科技类职位的兴趣似乎在过去一年中都保持着稳定。有很多国外求职者对那些高难度的技术岗位感兴趣，这是一件幸运的事情，不然的话，雇主们找到合适的员工还真会变成一个难题，到时候就不得不倒逼他们自己调整相关应聘标准了。

境外点击被定义为来自美国以外的IP地址的点击。Indeed通过一个包含571个职位信息的名单来进行研究，只考虑仅仅在美国国内用英文发布的岗位。研究时间是从2018年的1月1日到2019的3月31日，Indeed查看了所有职位的来源国家在技术类职位上的点击份额。

对于特定的技术职称，时间限于为2019年1月1日至2019年3月31日。只有总体点击次数高于5万次的情况下，我们才对该岗位的点击查看数据进行分析；至于工资数据，至少评估了100个工作岗位的工资状况。根据所有技术职称的每次发布点击次数的加权平均值（按点击加权），将每次点击次数标准化为1.0进行分析。